ジェフ・ベック追悼ライブ、Char、布袋寅泰、松本孝弘でWOWOWにて5月放送・配信決定

伝説のギタリスト、ジェフ・ベックの功績を称えるトリビュートライブがWOWOWにて5月に放送・配信される。Char、布袋寅泰、松本孝弘の3人がジェフ・ベックのオリジナルバンドと共演し、代表曲を演奏する。

伝説のギタリスト、 ジェフ・ベック の功績を称える特別企画として、 Char 、 布袋寅泰 、 松本孝弘 という日本を代表する3人のギタリストが、 ジェフ・ベック のオリジナルバンドと一夜限りの トリビュートライブ を披露します。 2月11日東京・有明アリーナで開催される「A Tribute to Jeff Beck by Char with HOTEI and Tak Matsumoto featuring The Jeff Beck

Band」の模様をWOWOWが5月に放送・配信することを決定しました。\エリック・クラプトン、ジミー・ペイジと並び「世界三大ギタリスト」と称され、数多くのロックファンから愛されてきたジェフ・ベックは、2023年1月の逝去後もその功績を称える声は尽きることがありません。特に日本では、独自の企画でベストアルバムがリリースされるなど、時代を超えたスーパーヒーローとして人々に語り継がれています。\今回のトリビュートライブには、Char、布袋寅泰、松本孝弘の3人が登場し、ジェフ・ベックの代表曲の数々を演奏します。彼らはジェフ・ベックへの想いを込めて、熱いパフォーマンスで会場を熱狂させることでしょう。さらに、2012年以降ジェフのライブをサポートしてきたベーシスト、ロンダ・スミスをはじめとするザ・ジェフ・ベック・バンドメンバーが、この公演のために集結。ジェフ・ベックへのリスペクトにあふれた名演をお見逃しなく





ジェフ・ベック トリビュートライブ Char 布袋寅泰 松本孝弘 WOWOW ロック音楽

