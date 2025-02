BLACKPINK ロゼ、誕生日を祝うメンバーたちと新記録達成！

BLACKPINKのメンバーロゼが誕生日を迎えた。ジス、リサ、ジェニーはロゼへの愛情をSNSで表現し、メンバーの温かい祝福が寄せられた。ロゼはブルーノ・マーズとのコラボ曲「APT.」でビルボードチャートの新たな記録を達成し、K-POP女性ソロ歌手の最高記録を塗り替えるなど、自身の活躍も話題となっている。

写真の中で彼女は、黒のジャケットにショートパンツを合わせ、さまざまな表情で魅力をアピールしました。歳を取るのが嫌かのように、唇を尖らせているお茶目な表情が目を引きます。この写真にメンバーのジスは「愛してるよっ」とコメントを残したことに続き、自身のSNSにも「愛してるよロージー、お 誕生日 おめでとう。永遠の私の鼓膜友達(笑)。今年は美味しいものをもっとたくさん食べて、楽しく過ごそう」と投稿し、見る人々を笑顔にしました。\リサも自身のInstagramのストーリーを通じて、人生4カット(韓国のプリクラ)を公開し、「今年の 誕生日 は一緒に過ごすことができてすごくよかった。大好きだよ」と愛情を示し、ジェニーも「お 誕生日 おめでとう。愛する私のロージーポージー。一番幸せな日になるよう願ってる。この時が懐かしい?」と書き込み、 BLACKPINK のワールドツアーコンサートの写真を共有しました。ロゼはこの日、 ブルーノ・マーズ とのコラボ曲「 APT.

」で、ビルボードチャート「グローバル200(アメリカ除外)」で新記録を打ち立てました。これにより先週までマライア・キャリーの「All I Want for Christmas Is You」とともに同率1位であった記録を、単独1位に引き上げました。また、同曲は今週のビルボードメインシングルチャート「HOT100」で6位を記録し、絶大なグローバル人気を証明しました。これに先立ってK-POP女性ソロ歌手の最高記録である3位を2週連続キープし、該当チャートに約16週間チャートインしました。\BLACKPINKは現在、それぞれのソロ活動とグローバルな活動を展開し、K-POPを代表するグループとして地位を固めています。今年、完全体でのカムバックが予告されているだけに、ファンの期待がさらに高まっています





