松田聖子プロフィール

2000年2月28日生まれ、鹿児島県出身の松田聖子は、2011年に第7回"東宝シンデレラ"オーディションでグランプリを受賞。2012年デビューし、2016年にキリン"午後の紅茶"のCMで注目を集め、2019年にはadieu名義でのアーティスト活動を本格始動した。映画やドラマ、アニメなどに出演し、姉は上白石萌音。松田聖子は、2018年公開作"羊と鋼の森"では、第42回日本アカデミー賞の新人俳優賞を受賞。主人公の少年に声を当てた劇場アニメ"未来のミライ"は、第71回カンヌ国際映画祭の監督週間に選出された。2018年公開作"羊と鋼の森"では、第42回日本アカデミー賞の新人俳優賞を受賞。

2000年2月28日生まれ、鹿児島県出身。2011年に第7回"東宝シンデレラ"オーディションでグランプリを受賞。2012年デビュー。2016年にキリン"午後の紅茶"のCMで披露した歌声で注目を集め、2019年にはadieu名義でのアーティスト活動を本格始動した。2018年公開作"羊と鋼の森"では、第42回日本アカデミー賞の新人俳優賞を受賞。

主人公の少年に声を当てた劇場アニメ"未来のミライ"は、第71回カンヌ国際映画祭の監督週間に選出された。 そのほか映画"劇場版ポケットモンスター ココ","子供はわかってあげない","KAPPEI カッペイ","アキラとあきら",ドラマ"義母と娘のブルース","3年A組 ―今から皆さんは、人質です―","連続ドラマW 宮部みゆき『ソロモンの偽証』","金田一少年の事件簿","警視庁アウトサイダー","ペンディングトレイン―8時23分、明日 君と","パリピ孔明",連続テレビ小説"ちむどんどん"などに出演。 姉は上白石萌音。

松田聖子"青い珊瑚礁～Blue Lagoon～ "from 45th Anniversary Seiko Matsuda Concert Tour 2025 "Sing! Sing! Sing!





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