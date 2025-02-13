Deco Pro LW (Gen 2) ペンタブレットとワイヤレスイヤホン・ノートパソコンのレビュー

Deco Pro LW (Gen 2)のレビュー，BluetoothとUSB接続に対応したペンタブレットです。紙のような書き心地を実現するOne Paperデザインを採用しており、高度な機能を備えています。さらに、人気のあるワイヤレスイヤホンとノートパソコンも紹介します。

Deco Pro LW (Gen 2)は、Bluetooth/USB接続に対応する ペンタブレット です。紙よりも優れた描き心地を謳う「One Paper」デザインを採用しています。主な仕様は、作業エリア279.4×177.8mm、筆圧レベル16,384段階、傾き検知60度、解像度5,080LPI、読み取り高さ10mm、読み取り精度±0.4mm(中央)です。バッテリ駆動時間は10時間以上。「X3 Proスマートチップスタイラス」、「ワイヤレスショートカットリモート」、および携帯用ペンケースを同梱します。\イヤホン bluetooth ワイヤレスイヤホン 【2025年新型モデル・多機能タッチスクリーン・ANC対応】ブルートゥース イヤホン ノイズキャンセリング AIFENG Bluetooth5.

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