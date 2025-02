THE WHY HOW DO COMPANY株式会社とTerra Charge株式会社、業務提携契約締結

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社とTerra Charge株式会社は、将来的な資本提携の可能性も視野に入れた業務提携契約を締結しました。両社は、それぞれのノウハウと経営資源を活用し、次世代モビリティ市場における革新的サービスの創出を通じて、持続可能な社会の実現を目指します。

当社理念「価値創造経営の力で、もう一度豊かになる」のもと、 THE WHY HOW DO COMPANY 株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:岩尾俊兵、コード:3823 東証スタンダード、以下「当社」)は、 Terra Charge 株式会社(本社:東京都港区芝浦1-1-1 浜松町ビルディング12階、代表取締役社長:徳重徹、以下「 Terra Charge 」)との間で、将来的な資本提携の可能性も視野に入れた業務提携契約を締結いたしました。\この契約に基づき、当社は新規事業立ち上げ支援サービスにおいて、 Terra Charge の強みであるEV充電インフラ事業、EV充電器の設置提案、設置工事、運用保守、EV充電器のリース提供、Terra

Chargeアプリケーションの提供ソリューションサービスを活用します。両社は、それぞれのノウハウと経営資源を活用し、次世代モビリティ市場における革新的サービスの創出を通じて、持続可能な社会の実現を目指します。本契約は、ノウハウおよび経営資源の相互活用を行い、将来的な資本業務提携も見据えた甲乙両社の業容の拡充と利益の拡大を目的として締結するものです。\Terra Chargeは'Charging Your Ride, Energizing Your Future'をミッションに掲げ、EV充電器の設置提案から設置工事、運用保守、リース提供まで包括的なサービスを提供し、専用アプリケーションによる充電管理ソリューションを提供するテクノロジー企業です。同社は、マンション、商業施設、自治体など多様な施設に向けて、EV充電設備の導入を促進しています。\今後、両社は個別契約の締結に向けて、具体的な業務内容や役割分担、費用分担、業務開始時期などについて協議を進めていきます。資本提携をおこなう場合も本条の規定に従う。下記のようなニーズをお持ちの企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください





