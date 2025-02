Lenovo Legion Tab Gen 3 (评测)

Lenovo Legion Tab Gen 3 は、Snapdragon 8 Gen 3 SoC、12GB メモリと最新の Wi-Fi 7 を搭載したハイエンドな Android タブレットです。本製品は国内で初めての発売となります。本記事ではLenovo Legion Tab Gen 3 と競合となる iPad mini を比較し、ベンチマーク結果や電子書籍ユースなどを詳しく見ていきます。

Lenovo Legion Tab Gen 3 (8.8', 3) は、8.8 インチの Android タブレット です。 Snapdragon 8 Gen 3 SoCを採用し、メモリは 12GB、さらに Wi-Fi 7 などの新しい規格にも対応した ハイエンド 製品です。本製品は「Gen 3」という製品名からも分かるように、Lenovo Legion Tabとしては 3 代目に当たる製品ですが、国内で発売されるのは初めてです。まずは、競合となる iPad mini(A17 Pro) との大まかな特徴を比較してみましょう。\画面サイズは 8.8 インチということで、8.

3 インチの iPad mini よりも大きいが、アスペクト比が異なることから、より縦に長い印象を受けます。解像度は本製品が 343ppi、iPad mini が 326ppi と、ほぼ同等です。このほか画面周りではリフレッシュレートが最大 165Hz と高いのも特徴です。\外観は直線的なデザイン。短辺はかなりスリムなので、iPad mini と違って片手で握ることも十分可能です。筐体はずっしりとしており、密度の高さを感じる。個人的な感想としては背面が手の脂が目立ちやすい加工なのが少々気になりました。さて、本製品は前述のように USB Type-C ポートを 2 基搭載するのが特徴です。仕様は共通ではなく、底面ポートが USB 3.2 対応、かつ DisplayPort 出力にも対応するのに対して、側面ポートは USB 2.0 対応ということで、メインはあくまでも底面ポートのようだ。 これら 2 ポートの充電周りのスペックは公開されていませんが、手持ちの 65W 充電器 + 5A 対応ケーブルでテストしたところ、底面ポートは 9V/5A 前後で安定して充電が行なえる一方、側面ポートは充電が不安定で、およそ 1 分おきに USB PD のリセットがかかり、低出力からのやり直しになる。チェッカーをつないで監視していると、どうやら電流が 3Aを超えたタイミングで、この現象が発生するようだ。\ベンチマークはどの製品と比較するか難しいところですが、まず同じ Android 14 を採用した、Google のスマホ「Pixel」のフラグシップモデル「Pixel 9 Pro XL」と比較してみよう。どのベンチマークアプリでも本製品のスコアが勝っており、特に GPU まわりでは圧倒しています。「Wild Life Extreme」でのベンチマーク結果。左が本製品で「4634」、右が Pixel 9 Pro XL で「2571」「GeekBench 6(GPU)」でのベンチマーク結果。左が本製品で「14638」、右が Pixel 9 Pro XL で「7733」続いて iPad mini との比較。こちらは本製品が勝っている場合もあれば、iPad mini が上の場合もあり、おおむね互角か、もしくはわずかに iPad miniに分があるといったところ。OS が異なるのであくまで参考記録ということになるが、こうした結果からして、性能的にも競合する製品なのは間違いない。少なくとも「なんちゃってハイエンド」でないのは明白です。\「Wild Life Extreme」でのベンチマーク結果。左が本製品で「4634」、右が iPad mini で「2907」では電子書籍ユースについて見ていこう。サンプルには、コミックは うめ著「東京トイボクシーズ 1巻」、テキストは 夏目漱石著「坊っちゃん」を使用している。ちなみに本製品は Google Play ブックス アプリがプリインストールされているが、今回は Kindle アプリで試用を行なった。\挙動はどうだろうか。エントリークラスの製品であっても、電子書籍でページをめくるなどの基本操作は問題なく行なえるが、電子書籍を閉じて別の電子書籍を開いたり、またブラウザに切り替えてコンテンツを購入したり、ダウンロードを行なうなどの操作においては、遅さを実感することもしばしばだ。以上ざっと見てきたが、日頃から iPad mini を活用している筆者から見ても、そのきびきびした動きは目を引く。iPad mini 以外で競合と呼べるハイエンドな小型タブレットは市場ではほとんど存在しないことからも、注目に値する存在なのは間違いない





