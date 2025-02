パウ・パトロール フレンドパーク、全国のショッピングモールを巡回開催

『パウ・パトロール』のイベント体験型POP UP「パウ・パトロール フレンドパーク -by VILLAGE VANGUARD-」が、全国のショッピングモールを巡回開催されます。埼玉県イオンレイクタウンkazeを皮切りに、2月27日(木)からの開催です。

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(所在地:愛知県名古屋市、代表取締役社長:白川篤典)は、「 パウ・パトロール 」の イベント 体験型 POP UP 「 パウ・パトロール フレンドパーク -by VILLAGE VANGUARD-」において、2月27日(木)からの埼玉県イオンレイクタウンkazeでの開催を皮切りに、全国の ショッピングモール を巡回してまいります。\スピンマスター制作で世界中の子どもたちに愛されている大人気アニメ「 パウ・パトロール 」は、10歳のリーダー・ケントと個性豊かな子犬たちが日常のトラブルを解決しながら活躍する姿を描いたシリーズです。「どんなトラブルも、 パウ・パトロール ならパウフェクト!」を合言葉に、チェイス、マーシャル、スカイ、ラブル、ロッキー、ズーマが、アドベンチャー・ベイの安全を守るため、みんなで協力しながらいろんなトラブルに立ち向かっていきます。\ パウ・パトロール は、テレビ東京系列(6局ネット)にて毎週金曜日午後5時55分から放送中。また、Paramount+(J:COM STREAM、WOWOWオンデマンド、Prime

Videoより視聴可能)や、各種配信サービスでもご覧いただけます。 ©2025 Spin Master Ltd. PAW PATROL and all related titles, logos, characters; and SPIN MASTER logo are trademarks of Spin Master Ltd. Used under license. Nickelodeon and all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc





パウ・パトロール イベント POP UP ショッピングモール 子供向けアニメ

