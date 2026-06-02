RIKACO, 香坂: 60歳以降の体への変化や尿漏れについて

RIKACO and 香坂 discuss the changes in their bodies after turning 60 and the topic of incontinence. RIKACO mentions that they don't want to talk about diapers or pads, while 香坂 encourages them to consider using them. They also discuss the importance of exercising the pelvic floor muscles to prevent incontinence.

60歳を迎えてからの体の変化などを明かしつつ、 尿漏れ の話題に。

"おむつ、尿漏れパッドとか言ってたくないじゃないですか"と切り出したRIKACOに対し、香坂は笑いつつも"まあ、持っていてもいいよ、別に。 元気で（旅行に）行ければいいんだから"と持論を述べた。

"鍛えるべきところは鍛えた方が良いと思う"とうなずいた香坂は、骨盤底筋のトレーニングに言及。 RIKACOも"尿漏れしないように、ちゃんと努力しなきゃいけないじゃないですか"と語り、"勘違いして、歳だからくしゃみしたらおしっこ漏れちゃうとか、おしっこが近いっていう人はよくいるんだけど、絶対そんなことはなくて"と加齢だけが原因ではないことを強調した。 RIKACOから"おしっこ近いの感じたことない"と言われ、香坂は"職業病だと思う。 トイレにあまりいけない職業だから"とも。

RIKACOも"私たち本番前に絶対にトイレ行くし、行ける時に行くよね"と同調。

"でも、それも骨盤底筋が緩んじゃって尿漏れしてたら、ロケ中におしっこ漏らしたとか嫌じゃないですか"と続けると、香坂も"ちょっと悲しくなってくるね"と苦笑いした。 "だから、そういう問題も全て当たり前じゃないってことを分かってもらいたいんですよ"とRIKACOは力説。 香坂も"小さな努力は必要ってことだね"と自身の体と向き合い、キープするための努力の大切さを語った





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RIKACO 香坂 60歳以降の体への変化 尿漏れ おむつ 尿漏れパッド 骨盤底筋のトレーニング Pelvic Floor Muscles Incontinence

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