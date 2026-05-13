FULU FoundationがGitHubで"OrcaSlicer-bambulab"リポジトリ作成、ヤルチャク氏支援の話題

非営利団体FULU Foundationが、自分のGitHubアカウントで"OrcaSlicer-bambulab"のリポジトリを作成し、すでにヤルチャク氏が削除したコードなどが含まれており、BambuNetworkの完全なサポートも復元しているとのことです。ロスマン氏がヤルチャク氏への支援を表明した後、2人は"OrcaSlicer-bambulab"の件について話し合ったとのこと。ヤルチャク氏は長い法廷闘争に興味はなく、ただBambu LabがAGPLライセンスに違反していることを指摘したいだけだったそうです。ロスマン氏は修理する権利について活動する中で、さまざまな大企業から法的措置をちらつかされてきましたが、多くのケースで自分たちの正当性が認められており、どんな弁護士もBambu Labの弁護はしたがらないだろうと主張。この記事のタイトルとURLをコピーする。

そんな中、非営利団体のFULU Foundationが、自分のGitHubアカウントで"OrcaSlicer-bambulab"のリポジトリを作成しました。 このリポジトリにはすでに ヤルチャク氏 が削除したコードなどが含まれており、BambuNetworkの完全なサポートも復元しているとのことです。

FULU Foundationは企業による所有権侵害に抵抗するべく、ロスマン氏らが立ち上げた非営利団体です。 FULU Foundationはユーザーが購入した製品を企業側がインターネット経由で制御したり、デジタルロックをかけて使えなくしたり、ユーザープライバシーを侵害したりすることに反対しています。 ロスマン氏がヤルチャク氏への支援を表明した後、2人は"OrcaSlicer-bambulab"の件について話し合ったとのこと。

ヤルチャク氏自身は長い法廷闘争に興味はなく、ただBambu LabがAGPLライセンスに違反していることを指摘したいだけだったそうです。 ロスマン氏は修理する権利について活動する中で、過去にもさまざまな大企業から法的措置をちらつかされてきました。 しかし、多くのケースで自分たちの正当性が認められており、どんな弁護士もBambu Labの弁護はしたがらないだろうと主張。 この記事のタイトルとURLをコピーす





gigazine / 🏆 80. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FULU Foundation Github Orcaslicer-Bambulab Bambunetwork AGPLライセンス ヤルチャク氏 ロスマン氏 企業による所有権侵害 デジタルロック ユーザープライバシー侵害

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

トランプ大統領は、CMSC-2036 TLDRでの' republikans are traitors の'部分を引用トランプ大統領は、enejunkko (github.com/enejunkko) という Τμή trình trình trình trình trình trình trình trình trình trình trình trình trình trình trình trình trình trình trình trình trình trình trình trình trình trình trình trình trình trình trình trình trình trình trình trình trình trình trình trình trình trình trình trình trình trình trình trình trình ) の分部を引用して、' republika ns are traitors 'という部分を書きました。

Read more »

ロエベがLOEWE FOUNDATION Craft Prize 2026の大賞と特別賞の受賞者を発表ロエベがLOEWE FOUNDATION Craft Prize 2026の大賞と特別賞の受賞者を発表 LVMHファッション・グループ・ジャパン合同会社 ロエベ ジャパンのプレスリリース

Read more »

ロエベがLOEWE FOUNDATION Craft Prize 2026の大賞と特別賞の受賞者を発表プレスリリース ロエベがLOEWE FOUNDATION Craft Prize 2026の大賞と特別賞の受賞者を発表

Read more »

ロエベがLOEWE FOUNDATION Craft Prize 2026の大賞と特別賞の受賞者を発表LVMHファッション・グループ・ジャパン合同会社 ロエベ ジャパンセレモニーには日本からダンサーの田中泯が来訪、アジア圏のセレブリティも集合|div class='figure-center' style='…

Read more »