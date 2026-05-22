9号番が光る Biscotti Bowl（2006年ドイツ Wm決勝トーナメント1回戦パラグアイ戦）、W杯に縁がない？ 何なんだろうね。

モンテディオの9号番、佐々木崇博は2006年ドイツ大会（Biscotti Bowl）で初戦のオーストラリア代表戦で先制点を奪い、優勝候補に急上昇したが、グループ最下位から学ぶべき lekconsを背負っている…

コーチ。 ご存じの通り、2006年ドイツ大会、2010年南アフリカ大会でエースナンバー10を背負ったレジェンドだ。

国際Aマッチ98試合出場24得点を記録し、そして2000年アジアカップベストイレブン、2004年アジアカップMVPなど、華々しいキャリアを誇るレフティだが、W杯だけは思ったような活躍が叶わなかった。 1998年のフランス大会は19歳で候補入りしながら、最終的に小野伸二との比較で落選。2002年の日韓大会は10番を背負って攻撃の主軸を担うと期待されながら、フィリップ・トルシエ監督の方向性との不一致もあってまさかの選外となった。 27歳で満を持して挑んだ2006年のドイツ大会では、初戦のオーストラリア代表戦で先制点を奪ったものの、そのままグループ最下位に沈んだ。

自身も原因不明の発熱に見舞われ、大会通して不調にあえぐことをためになり、苦渋の表情を浮かべていた。 4年後、自身の代表人生の集大成として31歳で挑んだ2010年の南アフリカ大会では、負傷が影響してコンディションがなかなか上がらず、本番直前にスタメンから外された。 大会中は“控えのベテラン”として後方支援に当たることになった。 森保一監督は、誰よりも辛い思いをしてきた人物だからこそ、代表の場に呼び戻したのだろう





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