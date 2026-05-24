6人組グループ・Aぇ! group、映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の表紙に登場

6月3日発売の女性グラビア週刊誌『anan』2498号の表紙には、映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の主演メンバーである4人組グループ・Aぇ! group（末澤誠也、正門良規、小島健、佐野晶哉）、草間リチャード敬太、西村拓哉がダブル表紙を飾る。映画では、松野家の6つ子を演じているメンバーが表紙に登場し、フォトストーリーのような世界線が入り乱れる。

6月3日発売『anan』2498号通常版表紙（C）マガジンハウス 4人組グループ・Aぇ! group（末澤誠也、正門良規、小島健、佐野晶哉）、草間リチャード敬太、 西村拓哉 が、6月3日発売の女性グラビア週刊誌『anan』2498号の表紙に登場する。

映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!? 』（6月12日公開）スペシャルコラボとして、バンドT×デニムコーデのロックな「クールver. 」の通常版、6つ子に扮した「ニートver. 」のスペシャルエディションのダブル表紙を飾る。

映画では、松野家の6つ子、おそ松を末澤、カラ松を正門、チョロ松を佐野、一松を小島、十四松を草間、トド松を西村が演じる。 今回、そんな映画とのスペシャルなコラボレーションとして、2パターンの表紙が実現。 6人がロックなバンドTシャツにデニムスタイルを纏い、力強い眼差しでカメラを見つめる姿がかっこいい、中央のトラ柄ソファとグリーンの背景のコントラストが利いた洒落感ある「クールver. 」。 そして、おそ松、カラ松、チョロ松、一松、十四松、トド松の松野家の6つ子たちとして、おそろいパーカ姿で登場する「ニートver.

」は、オレンジ背景のカラフルポップな表紙が目印。 今回2パターンともに特殊加工を施し、「クールver. 」は6人が、「ニートver. 」は6人と松マークが浮かび上がる仕様に。

今回、松野家の6つ子に扮した6人とAぇ! group、草間、西村の6人の世界線が入り乱れるフォトストーリーに。6つ子と6人が入れ替わり立ち替わり登場し、見開きページでは真ん中を挟んで6つ子vs6人のバトルが繰り広げられる。 それぞれ“シェー！ ”ポーズをしたり、お互いに向かってファイティングポーズを取ったり…。 表情や動き一つひとつからそれぞれの役が感じられる6つ子たちと、クールに歩き出したり、キリッと真面目な表情で“シェー！

”ポーズを決める、そんな6人のギャップに注目だ。 センターページには、6つ子と6人、合計12人が大集結。 クールに決める6人の世界に、6つ子たちが乱入。

おそ松に、末澤と正門の間に挟まれてもナルシスト全開のカラ松、緊張の面持ちながらも一番前にいるチョロ松、体育座りを崩さない一松、ハッピーオーラ全開の十四松に、キュートな笑顔でお花を撒き散らしそうなトド松…。 6人全員での座談会と、おそ松・カラ松・チョロ松の“兄松”を演じた末澤、正門、佐野、一松・十四松・トド松の“弟松”を演じた小島、草間、西村に分かれ、3人ずつの座談会を収録。6人の座談会では、試写を観ての感想や撮影時の印象的だったエピソード、Aぇ! groupが歌う主題歌「でこぼこライフ」のアピールポイントまでたっぷりと語っている（取材は2025年9月に実施）。

ジュニアとして活動する年下の西村も楽しげに加わり、和やかな空気感での座談会となった。3人ずつに分かれてのトークでは、共に撮影する中で改めてそれぞれすごいと感じた部分や、『おそ松さん』作品や映画のあらすじにかけて、「お互いの“ちょいクズ”な部分」や「大金が舞い込んできたら、兄松に／弟松に何をプレゼントしたいか」といった少しひねった内容まで、想像力をふくらませながら話した。 兄松組は普段のAぇ! groupの雰囲気をそのままに、弟松組は兄弟的な新鮮な雰囲気が感じられるはず





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