遅れる選手に代わり、スコットにチャンスが巡る

アーセナルのデクラン・ライス、ブカヨ・サカ、エベレチ・エゼ、ノニ・マドゥエケらがチャンピオンズリーグで休暇が延長され、ディーン・ヘンダーソンもまだ合流していないことから、スコットがチャンスを得た。トゥヘル監督は「シャドー」グループで穴を埋める方針で、スコットに加え、リオ・ングモハ、ジョシュ・キング、ジェイソン・スティール、イーサン・ヌワネリが遠征に同行する。スコットは当初55人の暫定リストに入っていたが、北米遠征の最終メンバーには選ばれなかった。トゥヘル監督は、スコットを26人の最終メンバーから外すのは難しい決断だったと認め、彼の高いプロ意識に感銘を受けたと語った。

チームのパームビーチ・ガーデンズ拠点への到着が遅れている選手が多いことから、 スコット にチャンスが巡ってきた。 アーセナル のデクラン・ライス、ブカヨ・サカ、エベレチ・エゼ、ノニ・マドゥエケはPSGとの チャンピオンズリーグ 決勝敗退で休暇が延長され、カンファレンスリーグ優勝メンバーのディーン・ヘンダーソンもまだ合流していない。4選手は週末まで合流せず、中盤とサイドに穴があく。

トゥヘル監督は「シャドー」グループで穴を埋める方針で、スコットに加え、リヴァプールのリオ・ングモハ、フラムのジョシュ・キング、ブライトンのGKジェイソン・スティール、アーセナルの若手イーサン・ヌワネリが遠征に同行し、フロリダ合宿中にチームに合流する。 トゥヘル監督は、スコットを26人の最終メンバーから外すのは難しい決断だったと認め、彼の高いプロ意識に感銘を受けたと語った。 スコットは当初55人の暫定リストに選ばれたが、北米遠征の最終メンバーには選ばれなかった。 この状況についてトゥヘル監督は次のように語った。

「選手たちがチームにいてくれて本当に嬉しい。 特にアレックスは55名のリストには入っていたものの、一次選考を通過できなかったという残念な電話を受けたにもかかわらず、チームにいてくれた。 それでも彼の反応は素晴らしかった。 プレキャンプに参加し、チームに近づこうとする献身的な姿勢は疑う余地がない。

彼の人柄と精神力を私に見せてくれた。 選抜は紙一重だっただけに、彼がチームに合流してくれたことを心から喜んでいる





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スコット アーセナル チャンピオンズリーグ トゥヘル監督 北米遠征 プロ意識

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