快適さをランクルに求めない vú

快適さを求めないSUVをieusement - ランクルはクロカンであり、過去に世の中の多くの方に愛されてきたの実用レンジのランクルたちであるべきだ。

じゃあ、快適性を ランクル に求めてはいけないのかといえばそんなこともない。 ここが難しい話なのだが、例えば ランクル 300はハイパワーのパワーユニットを搭載したラグジュアリーなモデルだ。

乗り心地もいいし、静粛性も高速道路でのパワー感もある。 ただ、このラグジュアリーの流れはランドクルーザーのほんのひとつの側面でしかない。 そして実はランクル300の悪路走破性について、トヨタは現行モデルで最上級に位置付けている。 さらに世界規模で見ればランクルのメインストリームはあくまでも超タフでハードな走破性を誇るモデルで、それはランクル70などが担ってきた「ワークホース」である実用レンジのランクルたちだ。

ランクルが培ってきた実用レンジと乗用レンジをオーバーラップしつつ、新たにファミリーに加わったのがランクルFJだ。 ハイラックスチャンプというもっとも生活根差したクロカンモデルをベースにしつつ、コストを抑えて登場したモデルだ。 エンジンもガソリン2.7Lの2TRエンジンだが、2tを切るランクルFJには充分な性能だ。 そして今まで20年以上にわたり世界中のハイラックスやプラドで使われてきたこともあり、旧来からのエンジン構造はタフで整備もしやすく、パーツも手に入りやすい。

そもそもが決して日本の高速道路を気持ちよく走ることを考えたエンジンではないのだ。 ランクルはSUVではなくあくまでクロカンだ。 それは末っ子のFJでも変わることはないし、その精神に少しでも寄り添う気持ちがないと真価を発揮できないぞ





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