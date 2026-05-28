生活ガイド.com会員12,789人が選んだ住みたい街のランキングです。上位3つの街に順位変動はなかったのですが、世田谷区が上位５圏外にランクダウンし、大阪市がランクアップしました。また京都市が再び圏内に返り咲きました。

この 全国住みたい街ランキング2026 は、2025年4月1日～2026年3月31日において、 生活ガイド.com 会員12,789人が住みたい街として選んだ市区町村を集計したものになります。

上位3つの街に順位変動はなかったのですが、世田谷区が上位５圏外にランクダウン（4位→7位）し、大阪市（6位→4位）がランクアップしました。 また同じく近畿圏を代表する街である京都市（13位→9位）が前回上位10圏外でしたが、再び圏内に返り咲きました。 大阪市は、「うめきたエリア」の再開発や統合型リゾート（IR）計画などの成長期待が評価された可能性があります。 これに加えて2025年に開催された大阪・関西万博によって、都市の認知や注目度が高まったことも、順位向上の後押しになったのではないでしょうか。

また京都市は近年インバウンドの急増により、生活環境への影響が話題になりましたが、受け入れ体制の変化などが印象の改善と評価の回復につながった可能性があります。 なお86～100位には、戻りたい街ランキング2025上位にランクインした刈谷市と別府市がランクインするなど、他にも前回は圏外だった街がランクインしています。 過去の結果やその他のテーマの街ランキングと見比べて、時期や基準による街の変化に注目してはいかがでしょうか





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