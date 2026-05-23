サッカー選手のインタビュー：フォードン、マグワイア、アーノルドの分析と判断

サッカー選手のインタビューで、元チームメイトのフォードンを分析し、グアルディオラ監督の下で勢いが不足していると指摘し、最適なポジションについても論じた。ピッチで彼が何ができるか、私は知っている。だがフィルは、シティで力を出し切れていない、あるいは機会を得られていないと感じるだろう。 答えを知るのはフィルとペップだけだ。それがトーマスの判断につながったのだろう。私は彼が『10番』としてプレーできると思う。ウイングでも問題ない。ずっとそこでプレーしてきたからだ。 デビッド・シルバやケヴィン・デ・ブライネが居たから出番が限られたのは不運だ。それでも監督は彼をそこ起用しない。私の意見では、彼のベストポジションは『ポケット』だ。 今シーズン好調だったにもかかわらず代表に選ばれなかったマグワイアについても擁護した。半年前に外れると聞いていたら納得したが、今シーズンの活躍とユナイテッドの状況を考えると選ばれてもおかしくなかった。 僕が参加したすべての大会で彼が経験を重ね、重要な役割を果たしてきたことも大きな要因だ。だから彼を外れたのは不運だ。代表でのプレーを見ればわかる。PKでも常に責任を果たす。センターバックが全大会でPKを蹴るのは大きな功績だ。 アレクサンダー＝アーノルドが代表から外れたのは驚きだ。スペインでは怪我に悩んだとはいえ、前代未聞の決定だ。理由はわからないが、監督が選んだ道だ。彼はW杯で我々を率いている。だから信頼するしかない。選手たちが支え合えば、状況は良くなる。

元チームメイトの フォードン を分析した インタビュー でグアルディオラ監督の下で勢いが不足していると指摘し、最適なポジションについても論じた。 ピッチで彼が何ができるか、私は知っている。

だがフィルは、シティで力を出し切れていない、あるいは機会を得られていないと感じるだろう。 答えを知るのはフィルとペップだけだ。 それがトーマスの判断につながったのだろう。 私は彼が『10番』としてプレーできると思う。

ウイングでも問題ない。 ずっとそこでプレーしてきたからだ。 デビッド・シルバやケヴィン・デ・ブライネが居たから出番が限られたのは不運だ。 それでも監督は彼をそこ起用しない。

私の意見では、彼のベストポジションは『ポケット』だ。 今シーズン好調だったにもかかわらず代表に選ばれなかったマグワイアについても擁護した。 半年前に外れると聞いていたら納得したが、今シーズンの活躍とユナイテッドの状況を考えると選ばれてもおかしくなかった。 僕が参加したすべての大会で彼が経験を重ね、重要な役割を果たしてきたことも大きな要因だ。

だから彼を外れたのは不運だ。 代表でのプレーを見ればわかる。 PKでも常に責任を果たす。 センターバックが全大会でPKを蹴るのは大きな功績だ。

アレクサンダー＝アーノルドが代表から外れたのは驚きだ。 スペインでは怪我に悩んだとはいえ、前代未聞の決定だ。 理由はわからないが、監督が選んだ道だ。 彼はW杯で我々を率いている。

だから信頼するしかない。 選手たちが支え合えば、状況は良くなる。 監督の采配にはいつも疑問が付き物だ。 でも、僀たちが全力で支えれば、ロシア大会のように国民の後押しが監督の力になる。

トレントが右サイドバックとしてパスレンジ、クロス、アシストの面で世界最高レベルであることは確かです。 さらに、彼がチャンピオンズリーグ決勝やリヴァプール、レアル・マドリードでの大一番を経験してきたことも忘れてはいけません。 そういう大舞台を踏んだ経験は大切です。 どんな優れた選手でも、ワールドカップの準々決勝や準決勝、欧州選手権の決勝では、技術だけでなく精神的な強さが求められます





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