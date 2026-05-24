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クラクラ感のあるブルノ・フェルナンデスがプレミアリーグ最多アシスト者にアピール

サッカー News

クラクラ感のあるブルノ・フェルナンデスがプレミアリーグ最多アシスト者にアピール
プレミアリーグAsistブルノ・フェルナンデス
📆5/24/2026 5:18 PM
📰GoalJP_Official
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プレミアリーグ最多アシスト王座に挑むブルノ・フェルナンデスは過去のライバルに対し、プレミアリーグにおける彼らの不器後が光栄だと語る。また、自身の記録もチームメイトが正しいプレーをしていたときに生まれたものだと強調している。ブルノ・フェルナンデスはスポルティングから2020年1月に2000万ポンドで曼城に移籍。プレミアリーグ最多アシストの王座を飾るなど、活躍している。

マンチェスター・ユナイテッド のキャプテン、ブルーノ・フェルナンデスが プレミアリーグ の1シーズン最多アシスト記録を更新した。 彼は日曜日のブライトン戦で21本目のアシストを記録し、ティエリ・アンリとケビン・デ・ブライネの記録を抜き去った。

フェルナンデスは史上最多21本目のアシストを記録し、得意のコーナーキックをドルグがヘディングで決めて先制点をアシストした。 この記録で、今シーズン開始前まで20本で並んでいたアンリとデ・ブライネを抜き単独トップに立った。 彼は自身も得点を挙げ、ユナイテッドは3-0で勝利した。 今季9得点をマークしたポルトガル代表は、土曜日にプレミアリーグ最優秀選手にも選ばれた。

節目の受賞を前に、フェルナンデスはライバルの実力を称えた。 スカイ・スポーツの取材ではこう語っている。 ケビンやティエリは、プレミアリーグが長い歴史の中で見た最高の選手だ。 この記録のカテゴリーだけでも彼らの名前に並べるのは光栄で、とても誇りに思います。

彼の個人として広く称賛されても、常にチームメイトの重要性を強調してきた。 マンチェスター・ユナイテッドで327試合106得点を挙げるミッドフィルダーは、『フィニッシャーがいてこそプレーメーカーが生きる』と語る。 ノッティンガム・フォレスト戦で20アシスト目を記録した後、彼は言った。 『自分の反応より、彼らの動きを見られて感謝している。

ブライアン［ムベウモ］にゴールを祝ってほしかった。 サッカーではゴールが最も大切だから、自分を主役にしたくなかった。 すべての功績はブライアンにある。 彼はネットを揺らさなければ、僕の記録はなかった。

こうした記録は、チームメイトが自分と同じように正しいプレーをしてくれた時に初めて生まれるものだ』

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