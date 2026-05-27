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キックボクシングフェス2 GOAT前日計量クリア 寺田匠がチャットGPT活用の減量法を告白

スポーツ News

キックボクシングフェス2 GOAT前日計量クリア 寺田匠がチャットGPT活用の減量法を告白
キックボクシング寺田匠世界王座
📆5/27/2026 7:47 AM
📰nikkansports
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28日開催のキックボクシングイベント「キックボクシングフェス2 GOAT」の前日計量と記者会見が行われ、ISKA世界スーパーフェザー級王座戦に出場する寺田匠とドミニク・リードが計量をクリア。寺田はチャットGPTを活用した減量法を明かし、前回の敗北から対策を練った自信をのぞかせた。

キックボクシング の一大イベント「 キックボクシング フェス2 GOAT」が28日、東京・後楽園ホールで開催される。 前日の27日には都内で公式計量と記者会見が行われ、注目のセミファイナル、ISKAユニファイドルール世界スーパーフェザー級王座戦に出場する王者・ 寺田匠 （25＝team VASILEUS）と挑戦者ドミニク・リード（31＝ニュージーランド）がともに無事に計量をパスした。

両者は3分3回延長1回のルールで激突する。 寺田は第6代K-1ワールドGPフェザー級王者として知られ、その実力は国内外で高く評価されている。 一方のリードはISKAムエタイルール世界同級王者であり、強打とテクニックを兼ね備えた難敵だ。 この一戦は、まさに世界最強を決めるにふさわしいカードとなっている。

会見では、寺田が意外な減量法を明かし、会場の注目を集めた。 寺田は「心も体も本当に過去一に仕上がって、本当に楽しみにしててほしいって感じです。 今回、減量なんですけど、なんかチャットGPTに初めて聞いて、なんかすごいうまくいって。 本当に調子いいので楽しみにしてください」と笑顔で語った。

AIを活用した斬新な減量法は話題を呼び、その効果に自信を見せる。 また、前回3月のRISE王者・安本晴翔戦では、K-1では認められていないワンキャッチ、ワンアタックのルール（相手をつかんでから即座の単発の攻撃は認められる）に戸惑い、判定負けを喫した。 今回の試合でも同様の攻撃が認められているが、寺田は「こんなに差が出るんだっていうのを前回気づかされた。 今回もそのルールなら、僕と戦うってなったら（相手は）絶対ワンキャッチしてくるんで。

それをふまえてずっと練習してきたんで、対策はバッチリです」と語り、前回の敗北を糧に万全の準備を整えたことを強調した。 挑戦者のリードも気合十分だ。 ニュージーランドから遠征し、初めての日本でのビッグマッチに燃えている。 リードは「寺田は素晴らしいチャンピオンだが、私はそのベルトを奪いに来た。

自分のスタイルを貫き、KOで勝利を収めるつもりだ」と力強く宣言した。 両者の激しい意気込みがぶつかり合う。 さらに、この試合の模様はテレビ東京系列全国6局ネットで31日午後4時から地上波放送される。 加えて、寺田の地元宮崎のテレビ宮崎でも6月21日午前1時5分（20日深夜25時5分）から放送されることが決定し、地元ファンの期待も高まっている。

寺田は「地元の皆さんに最高の試合を見せたい。 絶対に勝つ」と意気込みを語った。 キックボクシングファンにとって見逃せない一戦となるだろう。 寺田が新たな減量法で臨むのか、リードの強打が炸裂するのか。 リング上での決着が待たれる

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キックボクシング 寺田匠 世界王座 計量 チャットGPT

 

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