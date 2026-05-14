こんらくげんが増えた？看護師さんの周囲、変な光景が続いている！

看護師さんは，「ちょうちょ」ではなくじんわりと「こんらくげん」が増えたような…。そんな中，不穏な状況が続いており，「困った」ということも言えます。しかし，少し不穏な看護が続き，純粋に「こんらくげん」が良いのではないか？ UnityRoomで話題になった「秘密をさがさないで！」を持つもえねるあめによる続編，「夏のしっぽをおいかけて」を紹介します。ゲームシステムが，宿題やゲーム，サボりなどを「やることリスト」に割り振る予定表作成シミュレーション。どのようにスケジュールを組んだかはによって，彼女との関係や結末が変わってきます。真面目に宿題をこなすか，誘惑に負けて一緒に遊ぶか。

しりぴーにしてみると，「ちょうちょ」ではなく「 こんらくげん 」かも。 看護師 さんもまわりには「 こんらくげん 」が増えたような気もする。 壁の色も変わってきたadoo。 どっちにでも立ち寄ると不安で，逃げ場のない状況が強い。

つよつよな気持ちだけど，「数日くらいなら看護されたいかも？ 」などと思われたそこのアナタ，心がわからないでもないよね。 毎日はお疲れ様です。 健康が一番ですね。

少し不安な看護が続き，純粓な「こんらくげん」が良いんじゃないのかな。 UnityRoomで話題になった「秘密をさがさないで！ 」を持つもえねるあめによる続編，「夏のしっぽをおいかけて」を紹介しよう。 ゲームシステムは，宿題やゲーム，サボりなどを「やることリスト」に割り振る予定表作成シミュレーションで，どのようなスケジュールを組んだかはによって，彼女との関係や結末が変化していく。

真面目に宿題をこなすか，誘惑に負けて一緒に遊ぶか。 Нема繕り。 Live2Dで動く彼女のリアクションを見ていると，唄っている，遠い夏の日々を思い出してしまう。 Steamストアページでは，体験版が配信中だ。

お休み明けに，すっきりとした気持ちで学校に行けそうな結末を目指そう。 でも，日中遊びながら，勉強はできるが，一日中遊びほうけるのは夏休みだけなんだ





4GamerNews / 🏆 41. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

看護師 こんらくげん Unityroom もえねるあめ 夏のしっぽをおいかけて 宿題 ゲーム サボり 度下ろす

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

棒を目掛けて滋賀県を投げる！ フリーゲーム「滋賀県輪投げ」公開中フリーゲーム投稿サイト「unityroom」にて「滋賀県輪投げ」が4月29日に公開された。

Read more »

『ホロライブ』5月17日夜にホロスターズと共同配信ホロライブ所属VTuberの星川サラが、5月17日夜にホロスターズ所属VTuberと共同配信を行うことが発表されました。配信は、Steamでゲーム『Indigo Ingots』、『Starlit Chronicles Studio』、『Unityroom』をプレイする予定で、Unity1Weekというイベントの一環として開催されます。

Read more »

ﾌｵﾎﾁ､ﾎﾎｦ･ｫ｡ｼ･ﾉ･ｲ｡ｼ･爍ﾖ･ｭ･ﾟ･ﾈ｡ｼ･ｯ｡ﾗ｡､unityroom､ﾇｸｫﾃ譯｣｡ﾖｹ･ｴｶﾅﾙ｡ﾗ｡ﾖｿｮﾍ・ﾙ｡ﾗ｡ﾖｰﾍﾂｸﾅﾙ｡ﾗ､ﾇ･・ｼ･ﾈ､ｬﾊﾑ､・・,･ｲ｡ｼ･犁ｫﾈｯ･ﾁ｡ｼ･潦aStar Studio､ﾏ2025ﾇｯ5ｷ・1ﾆ・､unityroom､ﾇ･ﾕ･遙ｼ･ｲ｡ｼ･爍ﾖ･ｭ･ﾟ･ﾈ｡ｼ･ｯ｡ﾗ､ｫ､ｷ､ｿ｡｣ﾋﾜｺ釥ﾏ｡､ﾍﾄ､ﾊ､ｸ､ﾟ､ﾇ･ｯ･鬣ｹ･皈､･ﾈ､ﾎｽﾎｻﾒ､ﾈ｡､ｲﾃ･ｫ｡ｼ･ﾉ､ﾇｴﾘｷｸﾀｭ､ｼ､皃・ｦ･ｫ｡ｼ･ﾉ･ｲ｡ｼ･爨ﾀ｡｣

Read more »

ｲﾖ､ﾎﾍﾅﾀｺ､ﾈ､ﾎｿｴ､ﾎｸｮ､ﾁ､ｯ･ﾞ･・ﾁ･ｨ･ﾉ･｢･ﾉ･ﾙ･ﾁ･罍ｼ｡ﾖ･ﾟ･ｪ･ｽ･ﾆ･｣･ｹ､ﾋｽﾋﾊ｡､ﾗ｡､Unityroom､ﾇﾌｵﾎﾁﾇﾛｿｮ､ｫｻﾏ､ﾙ､ﾋ､熙ｺ､ｷ｡ｼ､ﾏ2025ﾇｯ7ｷ・7ﾆ・､･ﾖ･鬣ｦ･ｶ･ｲ｡ｼ･爍ﾖ･ﾟ･ｪ･ｽ･ﾆ･｣･ｹ､ﾋｽﾋﾊ｡､ﾗ､ﾎﾌｵﾎﾁﾇﾛｿｮ､､Unityroom､ﾇｳｫｻﾏ､ｷ､ｿ｡｣ﾋﾜｺ釥ﾏ｡､ﾝ｣､ﾎｸ､ｳ､ｦ､ﾋ､ｿ､ｿ､ｺ､爍ﾈｲﾖ､ﾎﾍﾅﾀｺ｡ﾉ､ﾉﾍ､ｹ､・､･ﾞ･・ﾁ･ｨ･ﾇ･｣･ｰｷﾁｼｰ､ﾎ･ｿ･､･ﾈ･・ﾀ｡｣･ﾗ･・､･茖ｼ､ﾏ｡､ｿ螟｢､ｲ､ｿ､遙､ｲﾃ､ｷ､ｿ､熙ｷ､ﾆﾈ狄ﾈ､ﾎｴﾘｷｸ､ｼ､皃ﾆ､､､ｯ｡｣

Read more »

ﾌﾋﾎｩ､ｿ､ﾊ､､ﾅｷｻﾈ､ｿﾅﾙ､筵・ｻ･ﾃ･ﾈ｡ｪ｡｡ﾅｷｳｦ､ﾘﾌ皃・ｿ､癸､ｿﾍｴﾖｳｦ､ﾇﾉﾔｹｬ･ｨ･ﾍ･・ｮ｡ｼ､ｸ､皃・ﾖｰｭﾋ筅ﾎｿｴﾂ｡､ﾎ､ﾄ､ｯ､熙ｫ､ｿ｡ﾗ｡､Unityroom､ﾇﾌｵﾎﾁｸｫﾃ・,･ｵ｡ｼ･ｯ･・ﾖﾅｷｳｦｻﾄｶﾈﾁﾈ｡ﾗ､ﾏ2025ﾇｯ8ｷ・6ﾆ・､･ﾖ･鬣ｦ･ｶ･ｲ｡ｼ･爍ﾖｰｭﾋ筅ﾎｿｴﾂ｡､ﾎ､ﾄ､ｯ､熙ｫ､ｿ｡ﾗ､nityroom､ﾇｸｫ､ｷ､ｿ｡｣ﾋﾜｺ釥ﾏ｡､ﾅｷｳｦ､ﾉﾊ・｣ﾁｰ､ﾎﾃ豬鯒ｷｻﾈ｡ﾖ･ｨ･ﾞ･ﾋ･螂ｨ･・ﾗ､ｬｲｼｵ鯒ｷｻﾈ､ｾﾀｸ､ｵ､ｻ｡､ｰｭｻｯ､ｫ､ｻ､ﾆ｡､ｿﾍｴﾖｳｦ､ﾇﾉﾔｹｬ･ｨ･ﾍ･・ｮ｡ｼ､ｸ､皃・ﾕ･遙ｼ･ｲ｡ｼ･爨ﾀ｡｣

Read more »

ｶｸｵ､､ﾎﾁｪﾂｿ･ﾞ･・ﾁ･ｨ･ﾉADV｡ﾖﾇﾋ､ﾏﾌ皃・ﾊ､､｡ﾗ｡､unityroom､ﾇﾌｵﾎﾁｸｫ｡｣･ｨ･ﾇ･｣･ｰ､ﾏ5ｼ・爨ﾇ｡､ﾌﾀｳﾎ､ﾊ･ﾏ･ﾃ･ﾔ｡ｼ･ｨ･ﾉ､ﾏﾍﾑｰﾕ､ｵ､・ﾆ､､､ﾊ､､ｳ､ﾈｴｵ訷譯ｼ､ｸ､ﾏ｡､･ﾖ･鬣ｦ･ｶ･ｲ｡ｼ･爍ﾖﾇﾋ､ﾏﾌ皃・ﾊ､､｡ﾗ､ｵﾎﾁｸｫ､ｷ､ｿ｡｣ﾋﾜｺ釥ﾏ｡､ｶﾀ､ﾎﾁｰ､ﾇ1ｽｵｴﾖ､ﾎｸｳ､ｹ､・､ｶｸｵ､､ﾎﾁｪﾂｿ･ﾞ･・ﾁ･ｨ･ﾉADV､ﾀ｡｣･ﾗ･・､･茖ｼ､ﾏ｡､ﾄｫ､ﾋ｡ﾖｺ｣ﾆ・ﾏ､ﾊ､ﾋ､ｹ､・ｫ｡ﾗ｡､ﾌ・ﾋ｡ﾖｻ皃ｯ､ｫ｡ﾗ､ｪﾂｹ､・｣･ｨ･ﾇ･｣･ｰ､ﾏﾁｴﾉﾇ5ｼ・猩ﾑｰﾕ､ｵ､・ﾆ､､､・ｬ｡､ﾌﾀｳﾎ､ﾊ･ﾏ･ﾃ･ﾔ｡ｼ･ｨ･ﾉ､ﾏﾍﾑｰﾕ､ｵ､・ﾆ､､､ﾊ､､｡｣

Read more »