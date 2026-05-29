creative studio maruto ○＋が「marutoto market」など複数のイベント出店・開催を発表、犬猫モチーフ作品や占い、クリエイター作品が集う共創スタジオ

東京・世田谷の共創型スタジオ「creative studio maruto ○＋」が、2026年5月31日にスタジオ内で犬猫モチーフの作品やおやつ、占いなどを集めた「marutoto market 〜犬、猫、おやつと星占い〜」を開催。さらに6月6日・7日には世田谷公園の「三宿十の市2026」に「maruto ○＋ creators village」として出店し、6月28日には「七夕まつり〜オトナも楽しいこどもとアート〜」を予定。同スタジオはこども向けクリエイティブスクールASOMANABOを展開し、キャラクター制作やデジタルアート、マーケットなど多様なクリエイティブプロジェクトを通じて、クリエイターと来場者の交流の場を提供している。

合同会社 maruto （所在地：東京都 世田谷 区下馬、代表：大澤麻衣）が運営する「creative studio maruto ○＋（クリエイティブスタジオマルト）」は、2026年5月31日（日）、スタジオ内にて「 maruto to market 〜犬、猫、おやつと星占い〜」を開催します。

犬や猫をモチーフにした作品やグッズ、アートブック、布小物、似顔絵、犬猫用おやつのほか、心理占星術、タロット、才能鑑定、焼菓子、コーヒー、ランチボックス、カオマンガイ、養生ドリンクなど、さまざまな出店が集まります。 こどものクリエイティブスクールASOMANABOをはじめ、クリエイターによる制作活動、キャラクター制作、デジタルアート、マーケット、ワークショップなど、さまざまな活動が生まれる共創型のスタジオとして展開しています。 6月6日（土）・7日（日）には、スタジオ近くの世田谷公園で開催される「三宿十の市2026」に、maruto ○＋ creators villageとして出店します。

MSNOMやTHE YES IT ISなど、日本で活躍する作家たちによる雑貨やアクセサリー、クラフト、ビンテージなどを紹介します。 さらに、6月28日（日）には、次回のmarutoto marketとして「七夕まつり〜オトナも楽しいこどもとアート〜」を開催予定。 子どもと大人が一緒に楽しめる、ワークショップメインのイベントを予定しています。 こどものクリエイティブスクール「ASOMANABO」をはじめ、キャラクター制作、デジタルアート、ワークショップ、イベント、マーケットなど、さまざまなクリエイティブプロジェクトを展開しています。

また、アパレル、アクセサリー、飲食、占い、アート、デザインなど、多岐にわたるジャンルのクリエイターや出展者が集まり、来場者と出会う場をつくっています





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