classyner at leverkusen : ideal personnel for carlo and rollfses

The text describes the personal opinion of a figure and highlights the issues that the team's coaching staff and sporting director face with their mercato. It also mentions their ideal player and the unrealistic contract termination by Lucasfilm's coach.

彼女は、グラスナーがスポーツディレクターのフェルナンド・カロ（61）とサイモン・ロルフェス（44）にとっての「理想の人材」だと書いている。 レバークーゼンの問題点は、グラスナー氏がクラブの打診にまだ返答していないことだ。

彼は現在、クリスタル・パレスの指揮官としてプレミアリーグ最終節のアーセナル戦と来週のカンファレンスリーグ決勝ラヨ・バジェカーノ戦に集中している。 グラスナーの去就が不透明なため、批判を受けるヒュルマンドは当面留任する。2027年まで契約があるデンマーク人監督だが、期待外れのシーズンとCL権逃しで、後任のテン・ハグも1年足らずで退任する公算が大きい。 グラスナーは今シーズン限りでクリスタル・パレスを退任し、夏からフリーになる。 契約はロンドンで満了する。

これまでに名門クラブから複数のオファーがあったが、選択肢は狭まりつつある。 グラスナーはブンデスリーガに精通している。2019～2021年までVfLヴォルフスブルク、その後2年間アイントラハト・フランクフルトを率い、フランクフルトではヨーロッパリーグを制した。 イギリスではクリスタル・パレスでFAカップとイングランド・スーパーカップに優勝した





GoalJP_Official / 🏆 112. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Leverkusen Cristal Palace Arsenal Simone Rolfe Fernando Carlo Ten Hag Vfl Wolfsburg Europa League Premier League FA Cup England Super Cup

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

新アイドルグループideal pecoインタビュー｜理想を求めて集まった“かわいいの金太郎飴”「iCON DOLL LOUNGE」などアイドルイベントの企画運営制作を行う株式会社iDLが、タレントプロダクション事業として初めてマネジメントするグループ。「All For ideal ～すべては理想のために～」というコンセプトを掲げている。プロデューサーは、MCや構成作家として活躍する石橋哲也とダンス講師の高森ありさ。2023年8月より6週連続で楽曲を配信リリースし、9月に東京・白金高輪SELENE b2でデビューライブ「first...

Read more »

ideal peco、槙田紗子が振付を手がけた「ちちんぷんぷん」リリース（コメントあり）ideal pecoが4月17日に9thシングル「ちちんぷんぷん」を配信リリースする。

Read more »

アイドルライブで“チャンテ４”発動！？ideal peco 白星あいり“ライオンズ愛が大爆発”な生誕祭！「夢はベルーナドームで始球式！」アイドルライブで“チャンテ４”発動！？ideal peco 白星あいり“ライオンズ愛が大爆発”な生誕祭！「夢はベルーナドームで始球式！」 株式会社iDLのプレスリリース

Read more »

ideal peco の１周年ライブにZepp Shinjukuが熱狂！ラストには来春の東名阪ツアー開催をサプライズ発表！ideal peco の１周年ライブにZepp Shinjukuが熱狂！ラストには来春の東名阪ツアー開催をサプライズ発表！ 株式会社iDLのプレスリリース

Read more »

ideal peco白星あいり インタビュー｜生誕ライブで「チャンテ4」合唱！ライオンズ愛が止まらないアイドル「iCON DOLL LOUNGE」などアイドルイベントの企画運営制作を行う株式会社iDLが、タレントプロダクション事業として初めてマネジメントするグループ。「All For ideal ～すべては理想のために～」というコンセプトを掲げている。プロデューサーは、MCや構成作家として活躍する石橋哲也とダンス講師の高森ありさ。2023年8月より6週連続で楽曲を配信リリースし、9月に東京・白金高輪SELENE b2でデビューライブ「first...

Read more »

熱男松田宣浩氏が侍ジャパン新コーチに就任former SoftBank and Giants players, Nobhiro Matsuda will join the Samurai Japan coaching staff as a new coach in preparation for the 2026 WBC.

Read more »