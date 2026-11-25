月額2980円（税別）で利用できるジム「chocoZAP」が、広告事業に力を入れている。店内での商品サンプリングやタブレット広告、アプリでの広告配信などを展開する。低価格ジムを維持するための収益源として期待する広告事業には、どんな強みがあるのか。

小売店舗の売り場やアプリなどを広告媒体として活用する「リテールメディア」が広がっている。 RIZAPが展開するジム「chocoZAP」も、2024年から広告事業に参入した。

「chocoZAP ADs」として、店内での商品サンプリングや、トレーニングマシンに設置しているタブレットでの動画広告の配信などを実施している。chocoZAPは月額2980円（税別）で利用できる、無人型・24時間営業のジムだ。2026年7月には全国2000店舗を達成。 「着替え不要」「靴の履き替え不要」で、1日5分から気軽にトレーニングできることを特徴としている。 入館時には、会員がスマートフォンにダウンロードした公式アプリを使用する。 アプリ上に表示されるQRコードを店舗の入り口で読み取ることで入館できる仕組みだ。

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累計会員数は5月時点で116万1000人に上る。 会員の男女比はほぼ半々で、年代別では20～30代が多いものの、近年は40～50代の利用も増えているという。 一般的な24時間営業のジムでは男性会員の割合が高い傾向にあるが、chocoZAPでは美容サービスなどを提供している背景もあり、幅広い層の会員を獲得している。