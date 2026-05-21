abc株式会社、アミューズメントバー運営会社ボンドとの完全子会社化契約締結

abc株式会社は、アミューズメントバー「化猫ポーカー倶楽部」を運営する株式会社ボンドとの間で、簡易株式交換による完全子会社化契約を締結しました。この契約により、当社グループはアミューズメントポーカー事業への参入を図り、エンターテインメント領域における事業基盤の拡張を目指します。ボンド社は、東京・新橋の好立地にてアミューズメントバー「化猫ポーカー倶楽部」を運営しており、適法体制と強固なプレイヤーコミュニティを有しています。

当社は本日2026年5月21日開催の取締役会において、アミューズメントバー「化猫ポーカー倶楽部」を運営する株式会社ボンドとの間で、簡易株式交換による完全子会社化に関する契約を締結いたしました。

効力発生日：2026年6月12日予定。 本件は、アミューズメントポーカー事業への参入を通じて、当社グループのエンターテインメント領域における事業基盤の拡張を図るものであり、当社子会社との連携によるコミュニティ型エンターテインメント事業の構築を目指すものです。 近年、日本国内においてポーカーは、競技性のあるマインドスポーツとして若年層を中心に認知が広がっています。 ポーカー大会やイベントを中心としたコミュニティ型エンターテインメント市場も成長しており、当社は同領域を新たな事業機会と位置づけています。

対象会社であるボンド社は、東京・新橋の好立地にてアミューズメントバー「化猫ポーカー倶楽部」を運営しており、特定遊興飲食店営業許可やゲームセンター等営業許可、飲食店営業許可をすべて取得した完全な適法体制と、強固なプレイヤーコミュニティを有しております。 上場企業である当社グループのガバナンスおよびコンプライアンス体制をボンド社へ注入・融合させることで、業界全体の健全化と信頼性向上という社会的意義を果たしながら、安全で魅力的な体験価値を提供してまいります





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