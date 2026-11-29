auオンラインショップの「スマートフォン・ケータイ売れ筋ランキング」。2026年10月は、10月8日発売の「Xperia 10 VIII」が初登場で5位に入り、前モデルの「Xperia 10 VII」はトップ10から外れた。首位の「iPhone 18 Pro（256GB）」と2位の「iPhone 17（256GB）」は9月と変わらず、10月23日発売の「iPhone Duo」はトップ10に入らなかった。

auオンラインショップが公表している「スマートフォン・ケータイ売れ筋ランキング」をもとに、端末販売のランキングを紹介する。2026年10月は、auが10月8日に発売したソニーの「Xperia 10 VIII」が初登場で5位に入った。

トップ10に並ぶiPhone以外の機種では最も高い順位だ。 首位の「iPhone 18 Pro（256GB）」と2位の「iPhone 17（256GB）」は、9月と同じ並びを保っている。 Xperia 10 VIIIの価格は9万8800円。 プロセッサやカメラ、5000mAhのバッテリーは前モデルの「Xperia 10 VII」から引き継ぎ、毎日触れる部分に手を入れた。6.1型の有機ELディスプレイは従来より約50％明るくなり、日差しの強い屋外でも画面が見やすい。

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本体下側のスピーカーも刷新し、音量を約15％上げた。 電源ボタンを2回押すと、よく使う決済アプリやポイントアプリを大きなアイコンで呼び出せる「Point & Pay メニュー」も新たに備える。 iPhone 18 Proシリーズは9月の6ランクインから4ランクインに減ったが、その中では大画面のPro Maxが順位を上げた。