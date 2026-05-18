au PAY カードの新しい魅力を表現する田中みな実さん主演TVCMが2026年5月19日から放送開始

auフィナンシャルサービスは、田中みな実さんが出演する"au PAY カード"の新TVCM"新しいって、嬉しくない？"篇を2026年5月19日から全国で放映開始します。au PAY カードは2026年3月から、シンプルかつスタイリッシュなカードデザインへリニューアルし、各種機能を拡充しています。本CMでは、田中さんがキャッチーなポーズで"au PAY カード"を手にするシーンを通じて、リニューアルした"au PAY カード"の新たな魅力を表現しています。ポーズの考案および演出は、ダンサー・振付師のNOSUKEさんが担当し、思わずまねしたくなるようなインパクトのある動きを取り入れることで、リニューアルした新カードの登場を強く印象づけています。新しくなった"au PAY カード"を手に、さまざまなポーズを決める田中さん。"au PAY カード"を、顔の横で見せる、振り返りざまにのぞかせるなど、目を引くポーズを次々と披露します。軽快な音楽に合わせてシーンが切り替わり、田中さんの多彩な表情とともに、虹をモチーフにした"au PAY カード"が印象的に映し出されます。多様なポーズで、カードデザイン・機能面でリニューアルした新しい"au PAY カード"の登場感・存在感を印象的に表現。最後は"au PAY カード"を持ちながら、"新しいって、嬉しくない？"というナレーションとともに締めくくります。 NOSUKEさんは、"正直言うと、イージーバージョンも本当は用意してたんですよ。ですが、全部やってのけられたので、このままいけるなって。ちょっと難しいポージングも結構あったんですけど、いともたやすく…"とコメントしています。

auフィナンシャルサービスは、 田中みな実さん が出演する"au PAY カード"の新 TVCM " 新しいって、嬉しくない？

"篇を2026年5月19日から全国で放映開始します。au PAY カードは2026年3月から、シンプルかつスタイリッシュなカードデザインへリニューアルし、各種機能を拡充しています。 本CMでは、田中さんがキャッチーなポーズで"au PAY カード"を手にするシーンを通じて、リニューアルした"au PAY カード"の新たな魅力を表現しています。 ポーズの考案および演出は、ダンサー・振付師のNOSUKEさんが担当し、思わずまねしたくなるようなインパクトのある動きを取り入れることで、リニューアルした新カードの登場を強く印象づけています。

新しくなった"au PAY カード"を手に、さまざまなポーズを決める田中さん。

"au PAY カード"を、顔の横で見せる、振り返りざまにのぞかせるなど、目を引くポーズを次々と披露します。 軽快な音楽に合わせてシーンが切り替わり、田中さんの多彩な表情とともに、虹をモチーフにした"au PAY カード"が印象的に映し出されます。 多様なポーズで、カードデザイン・機能面でリニューアルした新しい"au PAY カード"の登場感・存在感を印象的に表現。 最後は"au PAY カード"を持ちながら、"新しいって、嬉しくない？

"というナレーションとともに締めくくります。 NOSUKEさんは、"正直言うと、イージーバージョンも本当は用意してたんですよ。 ですが、全部やってのけられたので、このままいけるなって。 ちょっと難しいポージングも結構あったんですけど、いともたやすく…"とコメントしています





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