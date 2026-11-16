au回線大規模障害から一か月、システム障害に対する一般の対応と企業の教訓

7月2日のau回線障害を皮切りに、Microsoft Teamsの障害など大規模なITインフラ停止事件が続いた。顧客が店舗や社内窓口で怒鳴り散らす行動が为何为何いけないのか、その理由と適切な対処法を解説する。

7月2日未明に発生したauの通信回線における大規模な障害は、当時の祝日明けということもあって、被害の実感が遅れがちだった。家族内にauユーザーがいない世帯では、夕方のニュースを通じて初めてこの事態を知ったという声も少なくない。この報道を契機に、現場のauショップには怒鳴り込む客が殺到し、「今どうなっているのか」「いつ復旧するのか」といった問い合わせが絶えなかったという報じられている。

警察が出動する事態にまで発展した場所もあったとされる。通信インフラである携帯電話が長時間使用不能に陥れば、日常生活に大きな支障をきたすのは当然である。なかには救急通報など生命にかかわる致命的な問題が発生した件もあった。さらに復旧までの明確なタイムラインが示されなかったことから、利用者のフラストレーションが限界に達していたのは理解できる範囲内だろう。

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しかし、それでもなお販売店であるauショップへ怒鳴り込むのは本末転倒である。障害の原因は店舗側ではなく回線網やシステム側にあるため、店舗スタッフには何の責任もない。むしろ、店舗の店員自身も「いつ直るのか」を会社側から知らされず、利用客と同じく不安と焦りを抱えている状況なのだ。それでもなお不満のはけ口を求めて店舗に突撃し、さらなる混乱を招いた「いつ直るんだおじさん」的な行動が存在したようである。

クラウド障害時における同様の誤解と現場の無力感

この現象はauの回線障害に限った話ではなく、クラウドツールの利用時にも頻繁に発生しうる構造的な問題である。例えば7月21日および8月25日に発生した「Microsoft Teams」の障害時にも、業務に多大な支障をきたしたユーザーが存在した。筆者自身も、予定していた社内会議への後から参加を試みた際、システムエラーにより弾かれてしまうという被害を受けた経緯がある。

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障害発生前から開始されていた会議は問題なく進行を続けていたため、早期参加者は影響を免れていた。しかし、後から参加しようとした筆者は接続拒否となり、会議への参加機会を奪われてしまった。幸いにも、筆者不在のまま会議は滞りなく終了し、結果として存在価値を問われるような悲しい結末を迎えることになった。もちろん、実際にはもっと多くの人が業務に深刻な支障をきたしていた可能性が高い。

Teamsの障害時にも、やはり「今どうなっているんだ」と現場へ詰め寄るような人物がいたかもしれない。スマートフォンもクラウドサービスも、最終的には人間が管理・提供している以上、システムが停止することは必然的にあり得ることである。機械は物理的に壊れるし、人間が作業を行う以上、ヒューマンエラーや人為的なミスが発生するリスクを常に内包しているのである。

システム維持の限界と怒鳴り込みがもたらす悪循環

通信会社やクラウド事業者は、システムを止めることなくサービスを提供し続けるために最大限の努力を傾けている。機器については、予備の設備や機能を多数用意する冗長化という手法で耐障害性を高め、人間の作業品質を担保するために厳格なルールや仕組みを構築している。それでもなお、今回のau回線障害の始まりが「人的ミス」であると発表されている通り、完璧なシステムというものは存在しないのが現実である。

また、顧客や関係者が現場の詳細を聞きに行こうと行動を起こしたところで、良い結果が得られる可能性は極めて低い。関係のない窓口へ連絡しても解決に至らず、問い合わせに対応するためにはそれなりのリソースが必要となるため、かえって事態を悪化させる要因になり得るのだ。 Teamsの障害時において、自社の情報システム部門に問い合わせを行っても、基本的には米Microsoftの対応を待つしかないため、事態が進展することはないだろう。

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インフラサービスの信頼性は高いが、絶対的な保証はないという認識を一般ユーザーと企業の両方が持つ必要がある。怒鳴り込みや強硬な対応は、復旧作業を妨げるだけであり、適切な情報を待つ忍耐と、代替手段の検討こそが最も建設的な対応と言える。システム障害はいつ誰のせいでもなく発生しうることを理解し、冷静な対応を心がけることが、今後のデジタル社会を生き抜く上で不可欠なマインドセットとなる。