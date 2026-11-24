TGR TEAM au TOM'SとKDDI TGMGP TGR-DCが、12月26日に東京都多摩市で合同ファン感謝祭を開催します。規模は昨年の約2倍となる約600名で、坪井翔選手や小林可夢偉選手ら豪華メンバーが登壇。GT500とSFマシンの同時展示やキッズ座談会も必見の年末イベントです。

KDDIは、SUPER GTに参戦する「TGR TEAM au TOM’S」と、スーパーフォーミュラに参戦する「KDDI TGMGP TGR-DC」の合同ファンイベント「TGR TEAM au TOM’S＆KDDI TGMGP TGR-DCファン感謝祭2026」を、2026年12月26日（土）に、東京都多摩市のLINK FORESTで開催すると発表した。https://livepocket.jp/e/bcw9i司会はピエール北川氏。

ドライバー、監督、アンバサダーによるスペシャルトークショーや、ファンとの交流コーナーが予定されている。 会場には36号車「au TOM’S GR Supra」と「KDDI TGMGP TGR-DC SF23」が展示される予定だ。 GT500マシンと国内トップフォーミュラのマシンを同じ場所で見比べられる機会はあまりないので、クルマ好きにはこれも楽しみのひとつだろう。 TGR TEAM au TOM’Sからは伊藤大輔監督、坪井翔選手、山下健太選手、レースアンバサダーの央川かこさんと森谷花香さんが登壇する予定。

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KDDI TGMGP TGR-DCからは片岡龍也監督、小林可夢偉選手、小林利徠斗選手、レースアンバサダーの鈴木南美さん、友野ゆみさん、石垣果蓮さんが参加する（登壇者は変更になる可能性あり）。 KDDI TGMGP TGR-DCは、元F1ドライバーでベテランの小林可夢偉選手と、ルーキーの小林利徠斗選手の“ダブル小林”体制で2026年シーズンを戦った。 小林利徠斗選手はSUPER GTでも38号車KeePer CERUMO GR SupraからGT500に参戦しており、開幕戦岡山ではau TOM’Sと優勝を争った。 トークショーでは、カテゴリーをまたいだ両チームの本音も聞けるかもしれない。