alltecがミントデザインズと新コラボ、折りたたみ傘とレインハットを発表 高島屋大阪で先行発売

テックワンの高機能ブランドalltecがミントデザインズと共同開発した新商品、折りたたみ傘「Umsol Crazy Glen Check mini」とレインハットシリーズ「Rustore Cap」「Reversible Bucket Hat」を発表。高機能素材RUSTORE®や吸水布付き傘袋など実用性とデザイン性を兼ね備え、2025年5月27日より高島屋大阪店で先行発売される。

テックワンが展開する高機能テキスタイルブランド alltec （オルテック）は、2025年4月に発表した ミントデザインズ とのライフスタイルウェア「 Rustore Wear （ルストレ・ウェア）」に続き、新しいコラボ商品として、 折りたたみ傘 「Umsol Crazy Glen Check mini（アンソル・クレイジーグレンチェック・ミニ）」と レインハット のシリーズ「Rustore Cap（ルストレキャップ）」および「Reversible Bucket Hat（リバーシブルバケットハット）」を発表した。

これらのアイテムは、2025年5月27日より高島屋大阪店1階のポップアップにて先行発売される。

「Umsol Crazy Glen Check mini」は、ミントデザインズのブランドアイコンである人気のチェック柄を施した折りたたみ傘で、伝統的な「クレイジーグレンチェック」のデザインを現代的なカラーで再解釈している。 ポリエステル素材に耐久撥水加工とUVカット機能を施し、使用後の収納のために吸水布付きの専用傘袋が付属する。 これにより、濡れた傘の置き場に困るという日常的なストレスを解決する。 レインハットの「Rustore Cap」は、テックワン独自開発の高機能素材RUSTORE®を採用。

外側は撥水性に優れ、内側は汗なとの湿気を逃がす構造で、快適なかぶり心地を実現している。 一方、「Reversible Bucket Hat」は無地とクレイジーグレンチェック柄のリバーシブルデザインで、両面に撥水加工を施した。 重量は約40gと卵よりも軽く、バッグに常備しておけば、突然の雨にもスマートに対応できる万能アイテムだ。 alltecは「日常の不快を軽減し、より楽しく快適に」をブランドコンセプトに掲げ、ファッションデザインユニットのミントデザインズと共同で、雨の日をポジティブに楽しむためのプロダクトを開発している。

今回の展開では、レインウェアの裏地に用いられたグレンチェック柄を表面に配し、シンプルさと遊び心を両立させた。 ミントデザインズはロンドンのセントラル・セント・マーティンズ美術大学出身の勝井北斗と八木奈央が2001年に設立したユニットで、「日常生活の時間を豊かにする」をモットーに、性別や年齢を問わないデザインを追求している。

テックワン株式会社は1965年創業の高機能素材メーカーで、透湿防水加工や多彩なプリント加工を得意とする。alltecブランドは2023年に立ち上げ、テキスタイルデザイナーの氷室友里とのコラボレーション傘や、ミントデザインズとの「Rustore Wear」など、技術とデザインを融合させた製品を展開。 総合プロデュースはデザインディレクターの桐山登士樹が手掛ける。

先行発売される各アイテムの価格は、傘が18,700円、キャップとバケットハットが各14,300円（すべて税込）で、高島屋大阪店でのポップアップを皮切りに販売が本格化する見込みだ





PRTIMES_LIFE / 🏆 39. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Alltec ミントデザインズ Rustore Wear 折りたたみ傘 レインハット

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Crazy Raccoon、CR FES 2025開催予定。e-sportsチーム最大級のオフラインイベントCrazy Raccoonは、大規模オフラインイベント「CR FES 2025」を8月20日に開催する。

Read more »

Crazy Raccoon所属 立川選手、EVO初の欧州大会「EVOフランス 2025」に出場決定！Crazy Raccoon所属 立川選手、EVO初の欧州大会「EVOフランス 2025」に出場決定！ 株式会社ブランドクラウドのプレスリリース

Read more »

『2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT' ENCORE IN TOKYO DOME』を、2025年11月19日（水）午後5時よりABEMAにて国内独占・無料生中継『2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT' ENCORE IN TOKYO DOME』を、2025年11月19日（水）午後5時よりABEMAにて国内独占・無料生中継 株式会社AbemaTVのプレスリリース

Read more »

CRAZY、D&I AWARD 2025 新設「個人賞 チェンジメーカー賞」をDE&I推進マネージャー渡部が受賞CRAZY、D&I AWARD 2025 新設「個人賞 チェンジメーカー賞」をDE&I推進マネージャー渡部が受賞 株式会社CRAZYのプレスリリース

Read more »

FM802 RADIO CRAZY 2025、忌野清志郎トリビュートステージ出演者決定大阪のFM802が開催するロックフェス『RADIO CRAZY 2025』。デビュー55周年を迎えた忌野清志郎のトリビュートステージ「忌野清志郎 ナニワ・サリバン・ショー ー令和残侠伝ー」の出演者が決定。アイナ・ジ・エンド、OKAMOTO'S、GLIM SPANKYなど豪華アーティストが出演。イベントは12月26日から29日までインテックス大阪で開催。

Read more »

雨の日を彩る、テキスタイルブランドalltecと氷室友里氏のコラボ傘に新作「AJISAI」「HIMAWARI」が登場テックワン株式会社のテキスタイルブランドalltecとテキスタイルデザイナー氷室友里氏のコラボレーションによる晴雨兼用傘「alltec Umsol」の新作として、「AJISAI」と「HIMAWARI」の2柄が登場。雨の日でも明るい気分になれるデザインと、高機能素材の融合による機能性を両立。

Read more »