本連載は生成AIをこれから活用しようとしている方たちのために、生成AIの基本やコピペしてそのまま使えるプロンプトなどを紹介。兎にも角にも生成AIに触り始めることで、AIに対する理解を深め、AIスキルを身につけて欲しい。第80回は、ChatGPTのスケッチ機能を使って、図やイラストを描く方法について解説する。

本連載は生成AIをこれから活用しようとしている方たちのために、生成AIの基本やコピペしてそのまま使えるプロンプトなどを紹介。 兎にも角にも生成AIに触り始めることで、AIに対する理解を深め、AIスキルを身につけて欲しい。

第80回は、ChatGPTのスケッチ機能を使って、図やイラストを描く方法について解説する。 画像生成AIは、簡単な指示で見栄えのよい画像を作れるが、頭の中で思い描いた構図を再現するのは意外と難しい。 例えば、人物を画面の左下に小さく配置したいのに中央に大きく描かれ、位置を直すよう頼むと今度は背景まで変わる、といった具合だ。

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「人物だけを左へ」「背景はそのままで」と修正を繰り返すうちに、画像を作るより構図を伝える作業に時間を取られてしまうこともしばしば。 仕事で使う画像なら、配置の重要性はさらに増してくる。 広告バナーにはキャッチコピー用の余白が欲しいし、イベント告知にはタイトルや日時を入れる場所が必要だ。 研修資料の図解なら、矢印をつなぐ相手を間違えるわけにはいかない。