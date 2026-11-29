6人組“筋肉”ボーイズグループ└BHNX┘（ビーハンクス）が29日、東京・両国KFCホールでデビュー1周年のライブイベント「THE FIRST REP－OUR… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

6人組“筋肉”ボーイズグループ └BHNX┘ （ビーハンクス）が29日、東京・両国KFCホールでデビュー1周年のライブイベント「THE FIRST REP－OUR ROAD－」を行った。 同グループは、25年にフジテレビで放送されたオーディション番組「BEASTAGE PROJECT」から誕生した“BEAST系”ユニット。

同11月29日に配信シングル「BURN／ROAD」でデビュー。 この日、デビュー記念日を迎え、ファンとともに節目を祝った。 デビュー曲の「BURN」で幕を開けると、セカンドシングル「RUN」で会場を盛り上げた。

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「ROAD」は、アコースティックバージョンで披露。 羽田野孝介（27）は「ここまで自分の心臓の音が聞こえたのは初めてだったかも」と、ギターの音色を響かせて、魅了した。