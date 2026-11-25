U-17ワールドカップは25日、A〜D組のグループリーグ最終節を行った。新たにエジプト、ウガンダ、オーストラリア、アルゼンチン、モザンビーク、フランス、サウジアラビアのベスト32進出が決まった。 A組ではギ...

A組ではギリシャが開催国カタールを3-1で破り、3連勝で首位通過。 続くエジプトはパナマを4-1で破り、勝ち点6の2位でグループリーグ突破が決まった。1勝2敗で勝ち点3のカタールが3位、3連敗のパナマが4位に終わった。

B組は韓国が強敵のエクアドルに3-2で勝利し、12得点2失点という圧倒的内容で3連勝の首位通過。 続くウガンダはニューカレドニアに6-0で勝利し、勝ち点4で2位通過を決めた。 エクアドルは同じく勝ち点4だが、得失点差により3位フィニッシュ。 ニューカレドニアは3連敗で最下位となった。

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C組ではオーストラリアが勝ち点5で首位通過。 最終節ではモザンビークに2-2で引き分け、首位を守った。2位は勝ち点4のアルゼンチン。 デンマークに一時0-2とリードされ、敗退危機に瀕していたが、最後は3-3で引き分けた。 続くモザンビークが勝ち点4で3位。

もっとも得失点差3の好成績で、他グループの3位を上回ることが確定し、試合終了時点で3位通過が決まった。 デンマークが勝ち点2で最下位敗退となった。 D組は三つ巴の大混戦となった。 最終節開始前の時点ではウルグアイが2連勝で首位に立っていたが、最終節で1勝1敗だったフランスに0-3で敗戦。

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同じく1勝1敗だったサウジアラビアがハイチに勝利したため、ウルグアイ、フランス、サウジアラビアが勝ち点6で並んだ。3か国内の対戦成績で順位付けを行った結果、フランスが首位、サウジアラビアが2位、ウルグアイが3位に決定。 もっともウルグアイも3位の成績上位によるベスト32が決まった。 全敗のハイチは最下位に終わった。 これらのグループの戦績は、U-17日本代表の勝ち上がりにも大きく影響している。

L組の日本はここまで2連敗を喫しており、すでに2位以内でのグループリーグ突破の可能性は消滅。 最終節でホンジュラスに勝利することで3位を死守し、「各組3位の上位8チーム」によるベスト32進出を目指す。 この日、最終節を行ったB・C・D組の3位はいずれも勝ち点4を獲得しており、日本が成績で上回る可能性は消滅。

「3位通過」ボーダーはハイレベルな争いとなっている。 一方、A組3位のカタールは勝ち点3、得失点差-3にとどまっており、現在勝ち点0、得失点差-2の日本が最終節に勝利した場合、成績で上回ることが確定した。