[J3]第20節 スコア速報。日本代表から高校サッカーまで国内外のサッカーニュースや試合結果、速報、移籍情報のほか、サッカー漫画やサッカー動画、サッカーゲームも網羅。サッカースパイクの通販サイトも展開【J1...

【J1 第17節】 【J2 第20節】 11/29えがお健康スタジアム 13:00 KICK OFF 熊本後半1 - 2メンバー表 FC大阪 得点: 三品直哉 東家聡樹 、 木匠貴大 11/29とうほう・みんなのスタジアム 14:00 KICK OFF 福島前半0 - 0メンバー表鳥取11/29カンセキスタジアムとちぎ 14:00 KICK OFF 栃木SC 前半0 - 1メンバー表相模原得点: 中山陸 11/29正田醤油スタジアム群馬 14:00 KICK OFF 群馬前半0 - 0メンバー表松本11/29長野Uスタジアム 14:00 KICK OFF 長野前半1 - 0メンバー表北九州得点: 吉澤柊 11/29金沢ゴーゴーカレースタジアム 14:00 KICK OFF 金沢前半1 - 0メンバー表岐阜得点: 長倉颯 11/29平和堂HATOスタジアム 14:00 KICK OFF 滋賀前半2 - 0メンバー表愛媛得点: 日野友貴 、 小泉隆斗 11/29白波スタジアム 14:00 KICK OFF 鹿児島前半1 - 0メンバー表讃岐得点: 川島功奨 11/29沖縄県総合運動公園陸上競技場 15:00 KICK OFF 琉球試合前0 - 0メンバー表山口□J3日程表 □J3順位表 □J3得点ランキング □J3クラブガイド データ提供:Opta ※大会の公式記録と異なる場合があります.

【J1 第17節】 【J2 第20節】 11/29えがお健康スタジアム 13:00 KICK OFF 熊本後半1 - 2メンバー表FC大阪得点:三品直哉 東家聡樹、木匠貴大 11/29とうほう・みんなのスタジアム 14:00 KICK OFF 福島前半0 - 0メンバー表鳥取11/29カンセキスタジアムとちぎ 14:00 KICK OFF 栃木SC前半0 - 1メンバー表相模原得点:中山陸 11/29正田醤油スタジアム群馬 14:00 KICK OFF 群馬前半0 - 0メンバー表松本11/29長野Uスタジアム 14:00 KICK OFF 長野前半1 - 0メンバー表北九州得点:吉澤柊 11/29金沢ゴーゴーカレースタジアム 14:00 KICK OFF 金沢前半1 - 0メンバー表岐阜得点:長倉颯 11/29平和堂HATOスタジアム 14:00 KICK OFF 滋賀前半2 - 0メンバー表愛媛得点:日野友貴、小泉隆斗 11/29白波スタジアム 14:00 KICK OFF 鹿児島前半1 - 0メンバー表讃岐得点:川島功奨 11/29沖縄県総合運動公園陸上競技場 15:00 KICK OFF 琉球試合前0 - 0メンバー表山口□J3日程表 □J3順位表 □J3得点ランキング □J3クラブガイド データ提供:Opta ※大会の公式記録と異なる場合があります