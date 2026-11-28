[J1]第17節 スコア速報。日本代表から高校サッカーまで国内外のサッカーニュースや試合結果、速報、移籍情報のほか、サッカー漫画やサッカー動画、サッカーゲームも網羅。サッカースパイクの通販サイトも展開【J2...

【J2 第20節】 【J3 第20節】 11/28IAIスタジアム日本平 14:00 KICK OFF 清水終了1 - 0メンバー表浦和得点: カピシャーバ 記事:苦しむ清水が8試合ぶり勝利! 先発奪取のGK梅田透吾が圧巻のスーパーセーブショー、浦和は5試合勝ちなし11/28サンガスタジアム by KYOCERA 14:00 KICK OFF 京都終了4 - 1メンバー表C大阪得点: ラファエル・エリアス 3、 新井晴樹 阪田澪哉 記事:京都が今季初4連勝!

ラファエル・エリアスのハットなどでC大阪に快勝11/28メルカリスタジアム 15:00 KICK OFF 鹿島終了1 - 1メンバー表岡山得点:植田直通 オウンゴール 記事:植田直通が柴崎岳との“11年ぶりホットライン弾”も…後半ATのオウンゴールで鹿島4試合勝ちなし11/28ノエビアスタジアム神戸 15:00 KICK OFF 神戸終了3 - 1メンバー表千葉得点:飯野七聖、小松蓮2 姫野誠 記事:神戸が公式戦6試合ぶり白星!

Advertisement

飯野の先制弾から千葉18歳MF姫野に今季3点目食らうも…小松蓮が2連弾11/28三協フロンテア柏スタジアム 16:00 KICK OFF 柏HT2 - 1メンバー表広島得点:久保藤次郎、藤尾翔太 セバスティアン・アレー □J1日程表 □J1順位表 □J1得点ランキング □J1クラブガイド データ提供:Opta ※大会の公式記録と異なる場合があります