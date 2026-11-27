株式会社ディーアンドエムホールディングス12月5日（土）、12月19日（土）の2日間開催|img src='https://prcdn.freetls.fastly.n…

日時：2026年12月5日（土）［1］13:00-13:45［2］15:00-15:45［3］17:00-17:45メインシステムのスピーカーには、Bowers & Wilkins の最新フラッグシップ・シリーズ「800 Series Diamond D5」の中でも最もリビング空間に馴染みやすいフロアスタンディング・スピーカー「804 D5」をピックアップ。

マランツのHi-Fiコンポーネントの最上位シリーズ「10シリーズ」およびデノンのフラッグシップ・レコードプレーヤー「DP-3000NE」との組み合わせで各回45分間、Bowers & Wilkinsが誇るTrue Soundをお楽しみいただけます。 Bowers & Wilkins AOYAMAは、英国のラグジュアリー・ブランドが集う東京・青山の「ヴァルカナイズ・ロンドン青山」内に位置する、ブランドの旗艦ショールーム／ストアです。60年以上にわたり世界の録音スタジオやオーディオ愛好家に支持されてきたBowers & Wilkinsの「True Sound」を体感いただける特別な空間となっています。

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店内には、ブランドの象徴であるスピーカー「800 Series Diamond」から、数々の賞に輝くプレミアムなイヤフォン・ヘッドフォンまでを幅広く展開。 本格的なHi-Fiオーディオ、そして圧倒的な没入感のホームシアターを体験いただけます。 アーティストの意図した音をありのままに再現する、最高峰のサウンドをBowers ＆ Wilkins AOYAMAでぜひご堪能ください。 HARMANは、ライフスタイルオーディオおよび自動車技術（オートモーティブ・テクノロジー）におけるグローバルリーダーです。