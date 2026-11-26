[ATOMOS製品セール情報] Amazon「ブラックフライデー」参加のお知らせ

Nextorage 株式会社は ATOMOS の日本総代理店として、 Amazon にて2026年11月30日 0:00～12月7日 23:59に開催される「ブラックフライデー」に参加いたします。

「NINJA TX」は高輝度モニターと高品質な収録機能、ネットワーク機能を備え、撮影から編集までの効率的なワークフローをサポートする最新のモニターレコーダーです。 Wi-Fi接続によるCamera to Cloud機能に対応し、収録データをクラウドへ直接アップロードできます。 撮影現場と編集拠点が離れていても、ディレクターや編集担当者は素材を迅速に確認でき、よりスピーディーな意思決定や編集作業につなげられます。

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SHINOBI IIはわずか210 gで薄型設計のボディに、1,500 nitの高輝度モニター、USB-C接続によるカメラコントロール機能、直感的な操作が可能なタッチスクリーンなど、プロフェッショナルやハイアマチュアに最適な機能を詰め込んだモニター専用機です。 明るい屋外環境でも映像を鮮明に確認できる高輝度ディスプレイに加え、録画開始・停止や露出設定などの操作をモニター上から行うことができ、撮影の効率向上に貢献します。 映像制作から写真撮影まで、快適なモニタリング環境を実現する一台です。