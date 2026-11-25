[AudioQuest 新製品情報] スピーカーケーブル Dragon XTRM / ThunderBird XTRM / Athena / BassZilla

AudioQuestは、長年にわたり培ってきたケーブル設計技術とノイズ対策技術を結集し、 スピーカー ケーブルの新たな可能性を追求しています。3モデルはいずれも、音楽信号の伝送に影響する導体の歪み、外来高周波ノイズ、絶縁体の誘電特性などに着目し、ケーブル全体を総合的に設計しています。

Dragon XTRMは、ZERO-Techを核に、No-Grain Copper（NG-C）導体、Graphene＋Carbon Mesh-Network、ノイズ・ディシペーションシステム、 No-Grain Silver（NG-S）RFシールドドレイン、72V DBSなどを投入したフラッグシップモデルです。 Dragon XTRMは、単線のNo-Grain Copper（NG-C）導体を採用。 NG-CはPerfect-Surface Copper+（PSC+）をコアとし、その周囲を高純度銅で被覆した構造です。

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単線化によって素線間相互作用を抑え、結晶粒界に起因する歪みの低減を目指しています。 ThunderBird XTRMは、NG-CとPerfect-Surface Copper+（PSC+）の2種類を組み合わせた複合導体を採用。 導体素材の組み合わせによって、低歪みとRFノイズ排出性能の両立を図っています。 3モデルは、Graphene（グラフェン）、カーボンを含む合成素材、金属を組み合わせたMesh-Network構造を採用。

複数の層を組み合わせ、シールドそのものをさらにシールドする「Shield the Shield」の考え方に基づき、外部から侵入するRFノイズの影響を低減します。 Dragon XTRMは、No-Grain Silver（NG-S）を用いたRFシールドドレインを採用し、誘導されたRFノイズを効率よく排出します。 NG-Sは銀単線をコアとし、その周囲を高純度銀で被覆した構造です。 Dragon XTRMとThunderBird XTRMは、フルレンジ接続に加え、低域専用ケーブル「BassZilla」と組み合わせたバイワイヤリングに対応します。

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高域側にDragon XTRMまたはThunderBird XTRM、低域側にBassZillaを使用する構成です。 BassZillaは、Dragon XTRMまたはThunderBird XTRMを高域側に使用するバイワイヤ／トライワイヤ対応スピーカーのために設計された低域専用ケーブルです。 スピーカーのBass入力、またはトライワイヤ時のMidrange入力とBass入力に使用します。 導体には方向性制御された単線Perfect-Surface Copper+（PSC+）を採用。

Carbon-Based Mesh-Network、No-Grain Silver（NG-S）RFシールドドレイン、72V DBS、PMO、Cold-Weld端子を組み合わせ、RFノイズの低減を図っています。 さらに、RF/ノイズ対策は誘導されたRFノイズをアンプ出力側から遠ざけることで、回路への干渉を抑える技術です。 Dragon XTRMは、AudioQuestの技術を集約した最上位のフラッグシップ・スピーカーケーブルです。

NG-C導体、NG-S RFシールドドレイン、ZERO-Tech、Graphene＋Carbon Mesh-Network、72V DBSなどを組み合わせ、音楽信号の透明性と解像度を追求します。 ThunderBird XTRMは、Mythical Creatureシリーズに属するモデルでNG-CとPSC+の複合導体を採用し、シリーズの持つダイナミクス、音場の透明感、微細な音楽情報の再現を目指します。

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