ZOZOは11月27日、ファッション通販サイト「ZOZOTOWN」が不正アクセスを受け、最大約594万人分の注文内容やポイント利用履歴などが漏えいしたおそれがあると発表した。対象には一部の退会者も含まれる。

ZOZOは過去の会員情報を複製し、氏名や連絡先を伏せ字にした上で、開発用のシステムに保存していた。 アクセス記録からは、どの利用者のどの情報が漏えいしたかを特定できなかったため、保存していた最大約594万人分の情報を漏えいのおそれがある対象とした。

情報の項目は利用者によって異なり、注文金額やポイント残高、郵便番号なども含まれる。2018年8月22日から2026年10月21日までに利用者がギフト用のメッセージカードに添付した画像についても、最大約45万6000人分が漏えいしたおそれがある。 第三者が画像を閲覧・取得した事実は確認されていない。 コーディネートアプリ「WEAR by ZOZO」でも、動作確認用のシステムに保存していた最大2020人分のプロフィールや投稿内容などが漏えいしたおそれがある。

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ZOZOによると、漏えいが確認された情報にも、漏えいのおそれがある情報にも、クレジットカード情報や口座情報、パスワードは含まれていないという。 ZOZOは、情報が漏えいしたおそれのある利用者に対し、11月27日から順次メールで通知する。 送信元のメールアドレスは「mag@zozo.jp」。 同社を装った不審なメールやSMSが届いた場合は、リンクや添付ファイルを開かずに削除するよう