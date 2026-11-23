GANYMEDE株式会社傘下のZETA DIVISION OVERWATCH部門が、Overwatch Champions Series 2026 ASIA Stage 3で3位入賞を果たし、12月広州で開催される世界決勝への出場権を獲得した。

GANYMEDE 株式会社が運営するプロeスポーツチーム「 ZETA DIVISION 」のOVERWATCH部門は、2026年11月22日（日）に開催された『Overwatch Champions Series 2026 ASIA Stage 3』の3位決定戦において、対戦したTeam Falconsを4対2で破って勝利しました。これにより、同チームは12月に中国の広州で開催される『Overwatch Champions Series 2026 World Finals 』への出場権を獲得しました。

グループステージ完全制覇で首位通過

ZETA DIVISIONは、2026年11月11日（水）から22日（日）にかけて開催された本大会において、グループステージから圧倒的な強さを示しました。同チームはENTER FORCE.36、VARREL、Crazy Raccoonと対戦し、行われたすべての試合において3対0という完全なスコアで勝利を収めました。1マップも落とさずにグループ首位で予選を通過したZETA DIVISIONは、その後も順調に勝ち進み、最終的にアジア地域の頂点争いと世界決勝出場権をかけて争われる準決勝へと駒を進めました。

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逆転劇で見せたプロパー選手の活躍

世界決勝出場を懸けた3位決定戦の序盤では、ZETA DIVISIONは苦戦を強いられました。序盤の戦いで1対2とスコアを逆転され、リードを許す展開となりました。しかし、迎えた第4マップにおいて、チームは近距離での集団戦を仕掛けるラッシュ構成へと戦略を切り替えました。この戦術の変更が功を奏し、ZETA DIVISIONは相手に1ポイントも与えずにこのマップを制しました。続く第5マップでもProper選手の活躍などが光り、最終的にチームは試合を逆転して勝利を収めました。

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12月広州で開催される世界大会へ

『Overwatch Champions Series』（以下、OWCS）は、2024年に始まった『オーバーウォッチ』の国際競技サーキットです。北米、ヨーロッパ・中東・北アフリカ、アジアの各地域で大会が行われ、各地域の大会を勝ち抜いたチームが国際大会へと進出します。2026年シーズンは年間3回の国際オフライン大会が実施され、12月に中国の広州で開催される『Overwatch Champions Series 2026 World Finals』には、各地域の強豪が集結します。ZETA DIVISIONは、アジア地域での激戦を勝ち抜いてこの世界の舞台に挑むことになり、シーズンの集大成となる戦いで活躍が期待されています。

ZETA DIVISIONのブランド理念と活動

2018年に設立されたZETA DIVISIONは、ゲーミングライフスタイルを確立させ、新たなカルチャーを発信し続けるリーディングブランドとして知られています。同社はゲーマーとその周囲のカルチャーをより豊かにし、新しいクリエーターを発見し、次世代の文化を形成することを目指しています。既存の文化にとらわれない新たなスタイルを発信し続け、ゲーミングカルチャーが広く親しまれる共通の価値観として確立した未来を目指して活動しています。代表取締役の西原 大輔氏の下、同チームは引き続き高いパフォーマンスで成果を上げています。