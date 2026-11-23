ZETA DIVISIONがOverwatch Champions Seriesアジア最終戦でTeam Falconsを破り3位。12月中国広州開催のワールドファイナル出場権を獲得した詳細を伝えます。

GANYMEDE 株式会社傘下のプロeスポーツチーム「 ZETA DIVISION 」のOVERWATCH部門が、アジア地域の頂点を決める重要な戦いで輝かしい成績を収めました。同部門は2026年11月11日から22日にかけて開催された『 Overwatch Champions Series 2026 ASIA Stage 3』にて見事3位入賞を果たし、シーズン最大の祭典への切符を手に入れまし

この栄光は、2026年12月に中国・広州にて開催予定の『Overwatch Champions Series 2026 World Finals』への正式な出場権を獲得することを意味しています。ZETA DIVISION OVERWATCH部門は、アジア地域における強豪チームたちとの激しい競争を制し、世界規模の舞台へその名を刻みました。チームの活動は、ゲーマーとそれを取り巻くカルチャーを豊かにし、新しいクリエーターを発掘するリーディングブランドとしての役割をさらに証明するものとなっています。

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グループステージ無敗で首位通過の圧倒的実力

OWCS 2026 ASIA Stage 3には、韓国、日本、太平洋地域の各地域大会を勝ち抜いた計8チームが出場し、アジア地域の頂点およびワールドファイナル出場権をかけて激突しました。ZETA DIVISIONはグループステージにおいて、ENTER FORCE.36、VARREL、Crazy Raccoonという強力なライバルチームとの対戦を強いられましたが、その実力は誰の目にも明らかでした。

すべての試合において、チームは圧勝劇を披露しました。具体的には、全試合をスコア3-0で勝ち切るという完璧なパフォーマンスを見せつけました。マップを1つすら落とすことなく、グループ首位という圧倒的な地位でリーグ戦を通過したZETA DIVISIONの姿勢は、後の決勝トーナメントでの自信へとつながりました。GANYMEDE株式会社が運営するこのチームは、設立以来2018年からゲーミングライフスタイルの確立を目指し活動しており、その基盤がここでも如実に発揮された形となりました。

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逆転劇でTeam Falconsを破りWCS出場権確定

グループステージの圧倒的な強さを背景に迎えた3位決定戦の相手は、中東地域の強豪Team Falconsでした。この試合は序盤から緊迫した展開となり、ZETA DIVISIONは1-2とスコアでリードを許す苦しい状況に追い込まれました。迎えた第4マップにおいて、チームは戦略を大胆に切り替えます。

近距離での集団戦を仕掛けるラッシュ構成へと変更したことで、相手の防御を崩すことに成功しました。その結果、チームは相手に1ポイントも与えることなく、第4マップを制覇してスコアを1-3と逆転しました。続く第5マップでも、選手「Proper」の素晴らしい活躍が光り、チームは勝利を収めました。最終的な結果は4-2であり、ZETA DIVISIONはTeam Falconsを破って3位確定、見事なワールドファイナル出場権を獲得しました。

中国広州でのWorld Finalsへ向けた次の舞台

今や獲得された『Overwatch Champions Series 2026 World Finals』出場権は、ZETA DIVISION OVERWATCH部門にとって新たな挑戦の始まりです。この世界大会は2026年12月に中国・広州で開催される予定であり、世界各地の地域大会を勝ち抜いた強豪チームが集結します。アジア地域での戦いを経て、ZETA DIVISIONは世界レベルのトッププレイヤーたちと対峙することになります。

Overwatch Champions Seriesは2024年に始まった『オーバーウォッチ』の国際競技サーキットであり、北米、ヨーロッパ・中東・北アフリカ、アジアの各地域で大会が行われています。2026年シーズンは年間3回の国際オフライン大会が実施されており、12月のワールドファイナルがその年の集大成となる戦いとして位置づけられています。ZETA DIVISION OVERWATCH部門への温かいご声援を、引き続きよろしくお願いいたします。

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ZETA DIVISIONのブランドビジョンと未来

GANYMEDE株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：西原 大輔）が運営するZETA DIVISIONは、2018年の設立以来、ゲーミングカルチャーが広く親しまれる共通の価値観として確立する未来を目指して活動してきました。既存の文化にとらわれない新たなスタイルを発信しつづけ、ゲーミングライフスタイルを確立させ、新たなカルチャーを発信し続けるリーディングブランドとしての地位を固めています。

ゲーマーとそれを取り巻くカルチャーをより豊かにし、新しいクリエーターを探し、次世代の文化を形成することを使命としています。今回のOverwatchでの活躍は、単なる競技としての勝利にとどまらず、ZETA DIVISIONが掲げるビジョンが現実のものとなりつつある証拠でもあります。世界規模の大会で戦う選手たちを通じて、さらなるゲーミングカルチャーの普及と進化に貢献していくことが期待されます。チームの今後の活躍と、次のステップへの前進を注視していく必要があります。