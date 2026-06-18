ZARAの夏黒ワンピース4選 一枚で決まる大人スタイル

夏の大人向けコーディネートにおすすめのZARAの黒ワンピースを4点紹介。コルセット風プリーツ、フリンジ、バックオープン、刺繍レースなど、デザイン性の高いアイテムを扱い、一枚でさまになる着こなし方を提案。スタイルアップやリゾート、ドレッシーな場まで幅広いシーンをカバーする。

夏は明るいカラーに目が行きがちですが、大人っぽく着こなしたいなら「黒」を選ぶのもおすすめ。 シックな印象を与えつつ、1枚でコーディネートが決まる 黒ワンピース は、ワードローブにあると頼れる存在です。

今回は【ZARA（ザラ）】から、夏のおしゃれを格上げしてくれそうな黒ワンピをご紹介します。 ウエストに施されたプリーツが特徴のワンピース。 コルセット風のディテールによって自然なメリハリが生まれ、スタイルアップ効果に期待できます。 背面にはボタン留めのスリットがあしらわれており、後ろ姿にもさりげないアクセントをプラス。360度どこから見ても美しく、一枚でサマ見えが叶いそうです。

全体にあしらわれた動きのあるフリンジが特徴のミディワンピース。 ブラック一色ながら、華やかで奥行き感のある着こなしが楽しめます。 一枚で着るのはもちろん、トレンドのシアーインナーを合わせるのも◎ 合わせるアイテム次第で、モードからカジュアル、ドレッシーな着こなしまで幅広く活躍しそう。 一味違う黒ワンピを探している人におすすめの一枚です。

大胆なバックオープンデザインが魅力のロングワンピース。 シルエットはゆるやかなAラインで、歩くたびに生まれる優雅な揺れ感が、女性らしい雰囲気を演出してくれます。 気負わないサンダル合わせで、リラックス感漂う大人のリゾートコーデを楽しむのもおすすめです。 裾にあしらわれた繊細な刺繍と、ネックラインのレーストリムが特徴のミディワンピース。

刺繍は生地と同色で、さりげない立体感が上品な印象です。 大きく開いた背中のデザインも魅力。 露出が気になる場合は、インナーをレイヤードして着こなすのもGOOD！writer：キユナ ナミ アパレルショップの店舗勤務を経て、出産・育児をきっかけにライターに転身。 ショップスタッフ時代の接客経験も踏まえ、読者がリアルに実践できるファッション情報を得意とする。 大人コーデ、プチプラコーデ、ママの着こなし術などをFTNで執筆中





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