Zoom AIプラットフォームがDXの逆説を乗り越える - 会話から完了へ

米Zoom幹部によるセッションでは、ZoomのAIプラットフォームがDXの逆説を乗り越え、企業コミュニケーションの未来を拓くことが紹介された。レオ・ボールトン氏は"技術が進化しても仕事が減らない"DXのパラドックスを乗り越えるために、"会話から完了へ"というZoom AIが目指す進化の方向性、"My Notes"や"AI Companion 3.0"といった最新機能が実現する新たな価値を語った。さらにDXを通じて、独特な会話に価値と意義を与えるためのツール、AIプラットフォームや。

米 Zoom 幹部によるセッションでは、 Zoom のAIプラットフォームが目指す進化の方向性や、最新のAI機能群が紹介された。 また、"AI×企業コミュニケーションの未来"をテーマとしたスペシャルセッションには、AI研究者の今井翔太氏、宮田裕章氏を招き、急速に進化し続けるAIがもたらす価値とリスク、AIをどうビジネス実装していくのかというテーマで議論が交わされた。

米Zoom Communications, Inc. プロダクトソリューション＆インダストリーマーケティング責任者のレオ・ボールトン（Leo Boulton）氏"技術が進化しても仕事が減らない"DXのパラドックスを乗り越えるには 米Zoom Communicationsで製品マーケティング責任者を務めるレオ・ボールトン氏は、"会話から完了へ"というZoom AIが目指す進化の方向性、そして"My Notes（自分用メモ）"や"AI Companion 3.0"といった最新機能が実現する新たな価値を語った。

"技術が進化しても、仕事は決して楽になっていない。 多くの人にとっては、デジタルツールが増えたことでむしろ仕事が難しく、複雑なものになってしまっている。 われわれは、そうした『デジタルトランスフォーメーションのパラドックス（DXの逆説）』の解決に取り組まなければならない"。 DXの核心には"摩擦（friction）」の問題が存在する。

DXを通じて業務現場に数多くのデジタルツールが導入されたものの、それぞれの情報が統合されていないために、企業内の人／プロセス／意思決定がうまくかみ合わず、摩擦が生じているという意味だ。 調査によると、平均的な従業員はミーティング関連業務に週25時間を費やしているところ、その時間の3分の2は会議資料の作成のような準備、議事録作成のような会議後のフォローアップなど、会議そのものではない作業に充てられている。 こうした摩擦の悪影響は社外にも及ぶ。

たとえばセールスやコンタクトセンターの現場でも、商談や問い合わせ対応の事前／事後の業務に多くの時間が割かれており、商談や顧客対応そのものに使う時間を圧迫している。 さらに、顧客から聞いた内容がほ他の担当者に引き継がれていないこともよくある。 Zoomが提供する、統合されたプラットフォームは、幅広い会話データを統合できるプラットフォームを背景とし、会話のコンテキストを理解できる生成AIのテクノロジーも持つ。

これにより、会話をトリガーとしてAIエージェントが業務タスクを自動実行する世界、つまりZoomが"会話をタスク完了に変える"新たな段階へと進化していく





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