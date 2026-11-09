Zoomが提唱するFrom Conversation to CompletionのAI戦略と最新活用事例

Zoomは「会話から完了へ」をテーマに、ZVC JAPANと米国Zoom Communications CTOが登壇し、AIを活用した業務効率化の最新戦略とNOTAやGTNによる具体的な導入事例を紹介した。

通信ソリューションを提供する Zoom は、イベントのメインテーマに「あらゆる会話を、未来へ。～From Conversation to Completion～」と掲げ、ビジネス界、学術界、スポーツ界から多数のゲストを招いて開催された。本イベントでは、 Zoom が提唱するこの世界観を、最新のAIイノベーションや顧客導入事例、製品デモ体験などを交えながら紹介した。この取り組みは、単なる会議ツールの進化にとどまらず、会話そのものをビジネスの成果に直結させる新たな価値創出の契機としている点に特徴がある。

イベント冒頭のキーノートでは、ZVC JAPAN 代表取締役会長兼社長の下垣典弘氏のほか、米国Zoom Communications CTOのゼドン・ファン氏が登壇した。両氏は「会話」を軸に高精度なコンテキスト理解を行い、業務を完了に導くというZoom独自のAI戦略を説明した。この戦略は、人々が交わす日常的な対話や議論の中に潜む重要な情報を抽出し、それを基に具体的なアクションや結果へと結びつける仕組みを指している。単なる記録や通話だけでなく、その後の業務プロセスをどうサポートするかが焦点となっている。

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またゲストスピーカーとして、共同所有型の別荘（ヴィラ）などを展開するNOTA（旧社名：NOT A HOTEL）が登壇した。同社はZoomソリューションの活用により、会員管理や予約プロセスの効率化、顧客とのコミュニケーションの質的向上に成功した事例を発表した。また、日本で暮らす外国人向けの生活支援サービスを提供するグローバルトラストネットワークス（GTN）も登壇し、多言語対応や地域密着型のサポートにおいてZoomが果たした役割と得られた成果について紹介した。これらの事例は、業種を問わずZoomのツールが業務を円滑にする基盤となり得ることを示している。

Zoomのビジネスは、会議／電話／チャット／コンタクトセンターといった場面で、従業員、顧客、社会全体の"人と人とをつなぐ"ことを主軸としている。そして、人と人がつながった瞬間には会話が始まり、その会話から新たな行動や成果が生まれていく。現在のZoomは、この会話以降の部分、すなわち行動や成果を高度なAI技術によってサポートし、より良い"完了"まで導くことを狙っている。これが「From Conversation to Completion（会話から完了へ）」という言葉の意味であり、会話の後に続く「完了」フェーズへの技術的介入が、同社の現在の重要な戦略的焦点となっている。

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そして、現在のZoomでは、会話からより多くの価値を引き出すためにAI活用に注力している。下垣氏は、日々のささいな会話の中にも、顧客のニーズや好みを読み解くヒントや、創造的なビジネスアイデア、判断材料などが埋もれているとしたうえで、それらを1つのプラットフォームに統合し、高精度なAI処理を行うZoomの優位性を強調した。分散していた情報の壁をとり払い、統合されたプラットフォーム内でAIが情報を処理することで、ユーザーはより迅速かつ正確な意思決定が可能になるという理屈である。

"AIチームメイト"から高精度AI APIまで、急速に拡大するZoom AIの世界において、ファン氏はまず、世界中の企業がAI投資を進めているものの、実際にAIの効果を大規模に実現できている企業はわずかなのが現実だと指摘した。その背景には、AIが会議のリアルタイムなコンテキストや、過去の会話／ドキュメントにある企業のナレッジを十分に使えていないことがある。既存のAIツールが文脈を理解しきれないことが、本格的な業務支援への障壁となっていたのである。

ZoomのAI戦略は、動的なコンテキストを会話から補うことで、高度な意思決定や業務を支援するというものだ。単一のプラットフォーム上で、会議や電話の会話を記録し、チャットやメール、ドキュメント、その他のナレッジも含めた幅広い情報と組み合わせて、AIを支援する。これにより、会議中に発言された内容がそのままタスクやドキュメント、今後のアクションプランへと変換され、完了へと至るまでのプロセスが自動化される。この一連の統合によるシナジー効果こそが、Zoomが目指す次世代のワークスタイルの核心を成している。