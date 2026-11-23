EC-Consulting Japan株式会社関連する別法人のアカウント停止歴を申込の時点で申告し、当社が経緯と申告の内容を申込の当日に整理。審査中の連絡には翌日までに応えたEC-Consult…

- 利用したサービス：Yahoo! ショッピング出店審査サポート（2026年2月20日申込）。 開店後の4月27日からアドバイザリー型コンサルティング（6か月）Yahoo! ショッピングの出店審査に落ちても、不合格の詳しい理由は知らされません。

そのため、自社で申請し直しても、何を直せばよいか分からないまま同じところでつまずくことがあります。 ENROの場合は、ENRO本体ではなく、代表者が関わる別法人が過去にアカウント停止を受けていました。 関係のある法人の停止歴は、審査で見られる可能性があります。 2026年2月20日、当社が退店履歴やID利用制限の有無を確かめたところ、ENROからは「株式会社ENROではなく、別法人でアカウント停止になりました」との申告がありました（同日のChatworkより、表現を一部整えて抜粋）。 当社は申込の当日に、Yahoo!

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ショッピングでの退店の履歴、ヤフオクなどLINEヤフーの関連サービスでのペナルティやID利用制限の履歴（関連する法人を含む）、1回目の申請の内容、ほかの販売先、販売する商品と開店予定の時期などを、ひとつずつ確かめました。 審査の途中で届いた連絡には、ENROが翌日までに応えています。 ENROは最小限の商品で4月13日に開店し、ストア全体を整えたうえで4月末から本格的に販売を始めました。

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開店後は当社のアドバイザリー型コンサルティングで、販売ノウハウの資料と、競合の販売数を予測するYSリサーチ、検索キーワードを調べるYSキーワードをお渡ししています。2026年6月25日には、ENROから「売上は順調です。 販促面は弊社で行なっておりますので、大丈夫です。 」とのご報告をいただきました（同日のChatworkより抜粋）。2026年11月時点で、主力のピザ窯「電気式窯焼名人mini」には★4.93（15件）、スタンドミキサーには★5.00（13件）のレビューが集まっています。

当社は、出店審査に落ちたあとは、自社で申請し直す前に、関連する法人の分も含めて過去の経緯をすべて洗い出し、事実に沿って申告することが先だと考えています。 あわせて、申込の情報（法人であること、固定電話の番号、独自ドメインのメールアドレスなど）を整え、審査中の電話やメールにその日のうちに応えられる体制をつくることをおすすめしています。