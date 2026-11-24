X JAPANのYOSHIKIが、24日までに自身のXを更新。LUNA SEAのステージでドラムを叩くとつづっていた内容について、辞退を伝えた。

X JAPANのYOSHIKIが、24日までに自身のXを更新。 LUNA SEAのステージでドラムを叩くとつづっていた内容について、辞退を伝えた。11月20日、YOSHIKIの誕生日にLUNA SEAのギタリスト・SUGIZOから祝福のメッセージを受けた。

その投稿に「SUGIZO、誕生日メッセージありがとう。 また一緒に音を出そうね。 そして約束通り、いつか…真矢のために、俺もLUNA SEAでドラム叩くよ」と応えた。 その後、さまざまな意見を受けて「まー、ファンの方も色々意見があるみたいだから、ステージじゃなくて、どっかのリハスタジオで友達として音だすのかいいかもね！

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」と提案。

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「一曲ぐらいはステージでDr考えていたけどファンの熱い気持ちも大切だしね。 何年か後にピアノで参加でもすることもできるし！ （現役だったら）」と提案し、「いつかVisual Japan Summit 2 の開催も考えてるし！ 来年の件は、自分が辞退するかどうか、後でゆっくり話そうね！

期待に応えられなくてごめんね！ 」とつづった。 また、「来年その時期に帰国決めてたけど、色々な意見を考慮してステージでのパフォーマンスは辞退することにしました。 メンバーとはゆっくり話すよ！ もちろんこれからも応援するよ、超大切な後輩だし！ 」と、今後について言及した。