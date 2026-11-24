X JAPANのYOSHIKIが11月24日、今年2月に急逝したLUNA SEAのドラマー・真矢さんのために同バンドのステージでドラムを叩く意向を示していた件…

X JAPANのYOSHIKIが11月24日、今年2月に急逝したLUNA SEAのドラマー・真矢さんのために同バンドのステージでドラムを叩く意向を示していた件について、パフォーマンスを辞退すると自身のX（旧ツイッター）で発表した。

発端はLUNA SEAのギタリスト・SUGIZOとの心温まるやり取りだったが、SNS上では現在バンドを支えるサポートドラマー・淳士への配慮を求める声など多様な意見が噴出し、YOSHIKIがファンの思いを汲み取る形で身を引く結果となった。 YOSHIKI「LUNA SEAドラム辞退」の経緯と両バンドの関係 35年以上にわたる師弟・盟友関係と、真矢の遺志を継ぐ淳士の存在 11月20日： SUGIZOがYOSHIKIの誕生日をXで祝福。

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「近い将来また一緒に音を出せますように」と投稿。 11月22日： YOSHIKIが返信で「約束通り、いつか…真矢のために、俺もLUNA SEAでドラム叩くよ」と表明。 11月22〜23日： SNS上で「淳士さんがいるので遠慮してほしい」「まずはX JAPANのケジメを」などの意見や、「約束への善意だったのに」とYOSHIKIを気遣う声が交錯。 11月24日： YOSHIKIがファンの意見を考慮し、ステージでのドラム演奏を正式に辞退。 「超大切な後輩だし、これからも応援する」とエール。 hideによる発掘： 1990年代初頭、無名時代のLUNA SEAに惚れ込んだhideがYOSHIKIに紹介。

エクスタシーレコード： 1991年4月、YOSHIKI主宰レーベルから1stアルバム『LUNA SEA』を発売。 『エクスタシー・サミット』で共闘し深い絆を築く。 SUGIZOの加入： hideの遺志を継ぎ2008年にX JAPAN復活ライブへ参加。2009年5月にLUNA SEAと兼任のまま6人目の正式メンバーに。 フェスでの共演： 『LUNATIC FEST.

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』『VISUAL JAPAN SUMMIT』など、互いの主催イベントで共演を重ねる盟友関係。 プロフィール： 1973年3月30日生まれ、神奈川県秦野市出身（真矢と同じ地元）。1995年にSIAM SHADEでメジャーデビュー。 BULL ZEICHEN 88の活動や数多くのトップアーティストのサポートを歴任。 一番弟子： LUNA SEAのインディーズ期（LUNACY時代）から真矢のローディー・付き人を務めた愛弟子。

真矢本人からの指名： 2025年9月に闘病休養を発表した真矢から、『LUNATIC FEST. 2025』の代役に指名される。 遺志を継ぐ演奏： 2026年2月の真矢急逝後も、3月の振替公演で真矢愛用の「モーモー飾り」を髪につけて叩くなど、バンドの屋台骨を支え続けている。 SUGIZOの祝福から一転、YOSHIKIがLUNA SEA参加を辞退した経緯 一連の動きのきっかけは、YOSHIKIの誕生日である11月20日にSUGIZOが投稿した祝福メッセージであった。

SUGIZOは「Happy Birthday YOSHIKIさん‼️」「とにかくいつまでも元気でいてください。 近い将来また一緒に音を出せますように‼️」と、英文メッセージも添えて先輩への敬意と再共演への願いを綴った。 これに対し、YOSHIKIは22日に「SUGIZO、誕生日メッセージありがとう。 また一緒に音を出そうね。

そして約束通り、いつか…真矢のために、俺もLUNA SEAでドラム叩くよ」と返信した。 亡き後輩への追悼と“約束”を果たそうとする熱い申し出だったが、この投稿を機にSNS上ではLUNA SEAファンやX JAPANファンからさまざまな意見が寄せられることとなる。 こうした反響を受け、YOSHIKIは11月24日に次のように投稿した。 LUNA SEAファンの気持ちを汲んだ形で、「ステージじゃなくて、どっかのリハスタジオで友達として音だすのかいいかもね！

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一曲ぐらいはステージでDr考えていたけどファンの熱い気持ちも大切だしね。 何年か後にピアノで参加でもすることもできるし！ （現役だったら）🤣 いつかVisual Japan Summit 2 の開催もも考えてるし！ 来年の件は、自分が辞退するかどうか、後でゆっくり話そうね！

期待に応えられなくてごめんね！ 」とポスト。 さらにその直後、YOSHIKIは「来年その時期に帰国決めてたけど、色々な意見を考慮してステージでのパフォーマンスは辞退することにしました。 メンバーとはゆっくり話すよ！

もちろんこれからも応援するよ、超大切な後輩だし！ 🌹」と改めて投稿し、ステージ上でのドラム演奏を正式に辞退する意向を明らかにした。