X JAPANのYOSHIKIが28日、Xを更新。自身の思いなどをつづった。YOSHIKIは「Rock Starだって傷つく」と書き出した。そして「しばらく日… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

YOSHIKI は「Rock Starだって傷つく」と書き出した。 そして「しばらく日本を離れます」と伝えつつ、自身の近影を添えつつ「誕生日をお祝いしてくれたみんな、本当にありがとう」と感謝の言葉も記した。

今回のポストとの因果関係は不明だが、YOSHIKIは22日、LUNA SEAのSUGIZOから寄せられた誕生日祝いのコメントに返信するかたちで「SUGIZO、誕生日メッセージありがとう。 また一緒に音を出そうね。 そして約束通り、いつか…真矢のために、俺もLUNA SEAでドラム叩くよ」と投稿。2月に亡くなったLUNA SEAのドラマー真矢さんに代わってLUNA SEAのステージでパフォーマンスするという提案に、双方のファンらからさまざまな声が寄せられるなどした。

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そしてYOSHIKIは「まー、ファンの方も色々意見があるみたいだから、ステージじゃなくて、どっかのリハスタジオで友達として音だすのかいいかもね！ 一曲ぐらいはステージでDr考えていたけどファンの熱い気持ちも大切だしね」と配慮。 その後の投稿で「来年その時期に帰国決めてたけど、色々な意見を考慮してステージでのパフォーマンスは辞退することにしました」と報告し、「メンバーとはゆっくり話すよ！ もちろんこれからも応援するよ、超大切な後輩だし！