YOSHIKI、多面的な活動を続けて

X JAPANとTHE LAST ROCKSTARSのリーダー、YOSHIKIは多面的な活動を続けています。音楽以外にも慈善活動に取り組んでおり、2010年に基金「Yoshiki Foundation America」を設立しました。最近では、ウクライナおよび周辺国避難民の支援や、遺児救済や災害支援などを積極的に行っています。また、着物ブランド「YOSHIKIMONO」と、ワイン・シャンパーニュのブランド「Y by YOSHIKI」などをプロデュースしています。

X JAPAN と THE LAST ROCKSTARS のリーダー、 YOSHIKI は多面的な活動を続けています。 音楽以外にも 慈善活動 に取り組んでおり、2010年に基金「Yoshiki Foundation America」を設立しました。

最近では、ウクライナおよび周辺国避難民の支援や、遺児救済や災害支援などを積極的に行っています。 また、着物ブランド「YOSHIKIMONO」と、ワイン・シャンパーニュのブランド「Y by YOSHIKI」などをプロデュースしています。2023年7月には、新たなファッションブランド「MAISON YOSHIKI PARIS」をフランスに設立し、「YOSHIKIMONO」はこのブランドの一部門となりました。

日本コカ・コーラとビジネスパートナーとしてタッグを組み、清涼飲料水「リアルゴールド X」「リアルゴールド Y」を発表しました。2022年11月に、YOSHIKI（Dr, Piano）、HYDE（Vo / L'Arc-en-Ciel、VAMPS）、SUGIZO（G / LUNA SEA、X JAPAN）、MIYAVI（G）からなるTHE LAST ROCKSTARSを結成し、2023年1、2月に東京、ニューヨーク、ロサンゼルスの3都市を回る初ツアーを行いました。10月には、クラシックコンサート「YOSHIKI CLASSICAL 10TH ANNIVERSARY - World Tour with Orchestra 2023 'REQUIEM'」を東京・東京ガーデンシアター、イギリス・ロンドンのロイヤルアルバートホール、アメリカ・ロサンゼルスのドルビーシアター、そしてアメリカ・ニューヨークにあるカーネギーホールの4会場で開催しました。

イギリスとアメリカの歴史ある3会場を制覇するのは、日本人ではYOSHIKIが初となることになりました





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