ロックバンド「XJAPAN」「LUNASEA」などで活躍するギタリストのSUGIZO（57）が25日、自身のXを更

ロックバンド「X JAPAN」「LUNA SEA」などで活躍するギタリストのSUGIZO（57）が25日、自身のXを更新。 X JAPANのYOSHIKIがLUNA SEAのステージでドラムを演奏する意向を示した後、パフォーマンスを辞退すると表明した件を巡り、思いを吐露した。

YOSHIKIは24日にXを通じ、SUGIZOからの誕生日メッセージに感謝し「また一緒に音を出そうね。 そして約束通り、いつか…真矢のために、俺もLUNA SEAでドラム叩くよ」と投稿。 これに対し、現在サポートドラマーを務める淳士への思いなどを踏まえた反応が寄せられていた。 YOSHIKIはその後、当初はステージで1曲ほど演奏することも考えていたと明かしつつ、「色々な意見を考慮してステージでのパフォーマンスは辞退することにしました」と報告。

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「メンバーとはゆっくり話すよ！ 」とし、「もちろんこれからも応援するよ、超大切な後輩だし！ 」とLUNA SEAへの思いをつづっていた。 続けて「単純にリスペクトし合っているミュージシャン仲間同士が、機会があればまた一緒に音を出し合おう、とやり取りしているだけなのですが。。。

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」と、ミュージシャン同士の交流に対する反響に思いをつづった。 さらに「ここまでくるとこうして命があり、音楽を続けさせていただいているだけで奇跡だと思っています」とし、「地上に残った仲間達と一緒に、最期まで音を生み、奏で、そして届けたい。 ただそれだけです。。。 」と訴えた。