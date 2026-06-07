YOH、新日本プロレス・BEST OF THE SUPER Jr.で初優勝 藤田晃生との死闘制し「100代目の王者に俺がなってやろう」

新日本プロレスのBEST OF THE SUPER Jr.決勝戦で、YOHが連覇を狙う藤田晃生を破り、初のシングルタイトルを獲得。試合後、YOHはオカダカズチカを意識したマイクパフォーマンスを展開し、IWGPジュニア王者DOUKIとの対決を匂わせた。バックステージではCHAOS先輩への感謝と、さらなるベルト挑戦への意欲を燃やした。

決勝戦はA組2位で準決勝でB組1位のマスター・ワトを下した YOH とB組2位で準決勝でA組1位のロビー・イーグルスを破り、連覇を目指す 藤田晃生 が激突。 お互いが新日本の先輩らの得意技を繰り出す。10分すぎ、 YOH はファルコンアロー、藤田は原爆固め。

YOHは後藤の鉄拳、牛殺し。15分すぎ、YOHが逆水平、藤田は高速ジャーマン、腕を固めて◇はロープ。 ネ申スペシャルも外す。20分すぎ、原爆固めを連発も決まらず。 YOHはワトの◇もカウント2。 完全に消耗戦でお互いが蹴り技でダウン。

YOHは牛殺しからレインメイカー（短距離式ラリアット）の連発も藤田も返す。25分すぎ、藤田がリバーススープレックスもカウント2。 昇天改からボマイェ、レインメイカーで決まらず。 YOHは28分1秒、DIRECT DRIVEからの片エビ固めで藤田を下し初優勝した。 トロフィーを掲げたYOHは「3つ言わせてください。1つ、イヤァーオ、2つ、イヤァーオ、3つ、とくにありません」とオカダカズチカの言葉をまねした。

続けて対戦した藤田には「藤田最高のパンクだよ」と感謝の言葉。 初のシングルのタイトルを手にしたYOHは「これは優勝したらあとはもう一つ、ベルトだけでしょ。100代目の王者に俺がなってやろうじゃない。 どういうことかわかるよね。 この俺が新日本を盛り上げて、この俺が新日本に金の雨が降るぞ」とオカダカズチカばりに絶叫。

そこにIWGPジュニア王者のDOUKIが登場。 背後からSHOが現れたが、何とか逃れ、一瞬の隙を突いて金的攻撃から、ボードで2人を一撃。 リングにKOさせた。 そして、「さっき、とくにありませんといったのですが、3つ目ありました。

先輩たちと極上のCHAOSざんまいでいきましょ」とYOSHI―HASHI、後藤、矢野を呼び込み、リングで「ざんまい」ポーズで締めた。 バックステージでは先輩たちと祝杯を挙げたYOHは「CHOSは最高ですね。 一つの試合スタイルがつくれた。 次はベルトを獲って100代に一人の逸材でジュニアを引っ張っていきたいので」と初のベルト奪取に燃える。

「SUPER Jr.のシリーズ、先輩がヘビーに負けないとか、G1に負けたくないとか気持ちがあって、魂を引き継いで昇華させないと。 これからどんどんSUPER Jr.として頑張る」と意気込む。

「ここまで時間をかけた。 この結果で凄いうれしい」と目を細める。

「藤田が上がってきて、極上のCHAOS。 これで借りを返せた。 昨年は最後一つパーツがはまらなかったが、きょうはきっちりはまってうれしい」と満足げだった





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