YACHIYO FLAGs、サステナビリティ・パートナーズと2026-27シーズン sponsorship契約 地域と共に持続可能なまちづくりを推進

千葉県八千代市の3人制プロバスケチームYACHIYO FLAGsが、サステナビリティ・パートナーズとスポンサー契約を締結。地域や企業と連携したまちづくり活動を reinforces する両者の連携による、スポーツを活用した持続可能な地域開発の取り組みを報じる。

千葉県八千代市を拠点に活動する3人制プロバスケットボールチーム「YACHIYO FLAGs（ヤチヨ フラッグス）」は、 サステナビリティ・パートナーズ （本社：千葉県千葉市美浜区／代表：橋本 憲）と、2026-27シーズンのスポンサー契約を締結した。

YACHIYO FLAGsは「地域と共に。 八千代から世界へ。 」をスローガンに掲げ、3人制バスケットボール（3x3）の魅力を地域に広めるとともに、子どもたちとのふれあいイベントや学校・自治体・地元企業との連携によるまちづくり活動に取り組んでいる。 今回スポンサーとなるサステナビリティ・パートナーズは、サステナビリティ・レジリエンス経営の推進や経営承継、後継者育成、エグゼクティブ・チーム・アスリートコーチングを通じて、組織や個人の「意志ある未来」を共創するプロフェッショナルファームである。

代表の橋本憲氏は、自身のバスケットボール経験や過酷な闘病生活、ビジネス経験を踏まえ、現代社会において即効性や表面的な派手さが称賛されがちな風潮に対し、「時代が変わっても決して変化しない人間とビジネスの基礎の徹底」を最重要視する独自の伴走スタイルを確立している。 これは、基礎の徹底が変化に強い土台づくりにつながるとの信念に基づくものであり、単に変化を後回しにしているわけではない。

YACHIYO FLAGsは、こうしたサステナビリティ・パートナーズの姿勢に共感し、地域や企業の皆さまと共に、スポーツを通じた持続可能なまちづくりを今後も推進していく。 両者の連携により、八千代市から持続可能な地域モデルを発信することが期待される





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YACHIYO Flags サステナビリティ・パートナーズ 3X3バスケットボール 地域共創 持続可能なまちづくり

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