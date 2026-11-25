ソフトバンクは、Y!mobileオンラインストアでソフトバンク認定中古品「iPhone SE（第3世代）」を安価に販売中。MNPかつ「シンプル3 M／L」で契約すると通常2万1600円のところ1円になる。

ソフトバンク は、Y!mobileオンラインストアで「BLACK FRIDAY SALE」を実施中。 ソフトバンク 認定中古品「iPhone SE（第3世代）」64GBモデルをMNPかつ「シンプル3 M／L」で契約すると、通常2万1600円のところ一括1円になる。

期間は12月1日14時59分まで。iPhone SE（第3世代）は、片手で持ちやすいコンパクトな4.7型（750×1334ピクセル）ディスプレイを搭載。 下部にTouch ID内蔵のホームボタンを備え、接続端子はLightningで最新のiOS 27にも対応している。 バッテリーはビデオ再生で最大15時間、オーディオ再生で最大50時間。 プロセッサはA15 Bionicで、アウトカメラは約1200万画素（F1.8）のシングル構成となる。

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IP67の防水／防塵（じん）性能もサポートする。 サイズは67.3（幅）×138.4（高さ）×7.3（奥行き）mm、重量は144g。 認定中古iPhoneはApple認定整備済品ではなく、ソフトバンクで販売したiPhoneをリユースした商品。 ACアダプター、USBケーブル、イヤフォン、SIMピンは付属していない。

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検査ツールでバッテリー残量80％以上、基本機能、接続機能を確認済みで、専門業者によるクリーニングも行っているが軽微な傷や使用感があるとしている。 購入日から30日間（購入日を含む）に機能不良が発生した場合は交換対応する。